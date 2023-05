Almuth Schult wettert wegen Frauen-WM gegen Infantino – perfider Verdacht gegen FIFA-Boss

Von: Lina Krull

Rund zwei Monate vor der Frauen-WM sind die TV-Rechte noch nicht vergeben. Almuth Schult stellt klar, welche Fehler FIFA-Boss Infantino gemacht hat.

München – Ob deutsche Zuschauer das erste WM-Spiel der DFB-Elf am 24. Juli um 10:30 Uhr überhaupt live im Fernsehen verfolgen können, ist weiterhin unklar. Beim andauernden Streit zwischen der FIFA und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern in Deutschland um die TV-Rechte für die kommende Weltmeisterschaft mischt sich auch Nationalspielerin Almuth Schult ein. Die 32-Jährige kritisiert vor allem FIFA-Präsident Gianni Infantino für sein spätes Handeln.

Almuth Schult Geboren: 9. Februar 1991 (Alter 32 Jahre), Dannenberg Aktueller Verein: vereinslos Position: Torhüterin Erfolge: Olympia-Gold 2016, EM-Titel 2013, sechsfacher deutscher Meister (VfL Wolfsburg)

Almuth Schult über FIFA-Boss Infantino: „Kann Moralpredigten nicht verstehen“

In der BR-Sportsendung Blickpunkt Sport richtete Schult klare Worte in Richtung des Weltverbands. „Das Schlimmste und Unmoralischste ist für mich, den Prozess so kurzfristig zu starten. Ich kann die Moralpredigten von Infantino über Respekt nicht verstehen, weil das respektlos ist und nicht dem Wert angemessen, den diese Sportart hat“, sagte die Torhüterin, die aktuell wegen der anstehenden Geburt ihres dritten Kindes Ende August als Spielerin pausiert.

Die 32-Jährige führte weiter fort, die FIFA habe „einen Prozess begonnen, TV-Rechte zu verkaufen, und das sechseinhalb Monate vor dem Turnier. Das ist deutlich zu spät.“ Infantino drohte indessen offen mit einem TV-Blackout, sollte keine Einigung zwischen dem Weltverband und den Sendern erzielt werden. Die beiden Streitparteien haben voneinander abweichende Vorstellungen hinsichtlich des Budgets: Während die FIFA zehn Millionen Euro für die Rechte einfordert, wollen ARD und ZDF laut Kicker nur fünf Millionen auf den Tisch legen.

Almuth Schult kritisiert FIFA-Präsident Infantino wegen der kurzfristigen Vergabe der Rechte für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. © IMAGO / Sven Simon, IMAGO / PA Images

„Wert der Zahlen etwas ungleich“: Schult überrascht von niedriger Summe

Die Rechtevergabe stellt bei diesem Turnier ein Novum dar: Erstmals verkauft die FIFA die Übertragungsrechte unabhängig von der Weltmeisterschaft der Männer. Für die vergangene WM der Männer in Katar zahlten die Öffentlich-Rechtlichen eine Summe von 214 Millionen Euro, bei den Frauen sollen es lediglich fünf Millionen Euro werden. „Ein marktgerechtes Angebot“ nennt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in der FAZ die Summe, auch hinsichtlich der ungünstigen Anstoßzeiten der Frauen am Vormittag.

Die langjährige Nationalspielerin Schult wundert sich über die starken Differenzen der aktuellen Summe im Vergleich zum früheren Rechtepaket: „Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dass es fünf Millionen Euro sind und das mit den 200 Millionen vergleicht, die zuletzt für Männer- und Frauen-WM gemeinsam gezahlt wurden, dann ist auch der Wert der Zahlen etwas ungleich.“

Poker um TV-Rechte: Torhüterin Schult mit Katar-Verdacht

„Ich glaube, dass die FIFA nicht richtig gesprächsbereit ist“, sagte Schult in Blickpunkt Sport angesichts der laufenden Verhandlungen, und mutmaßt weiter: „Vielleicht spielen da auch andere Dinge noch mit rein. Die FIFA war dem ja nicht so zugetan, wie sich Deutschland in Katar präsentiert hat.“ Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf mischte sich jüngst in die Auseinandersetzung ein.

In den bleibenden 66 Tagen bis zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft können Fans, die DFB-Elf und die restlichen Betroffenen nur hoffen, dass im Konflikt um die Rechte schlussendlich doch noch eine Lösung gefunden wird. (likr)