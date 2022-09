Real Madrid gegen RB Leipzig: So sehen Sie die Champions League-Partie heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig ist zu Gast bei Real Madrid. © IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

In der Champions League empfängt Real Madrid RB Leipzig. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Leipzig - Bei RB Leipzig ging der Start die die Saison 2022/23 mächtig in die Hose. In der Bundesliga lief es überhaupt nicht und auch in der Champions League erlebten die Sachsen am 1. Spieltag ein Debakel. Im eigenen Stadion hieß es am Ende 1:4 gegen den ukrainischen Außenseiter Schachtar Donezk. Nach der folgenden 0:4-Klatsche bei Eintracht Frankfurt war Trainer Domenico Tedesco seinen Job los.

Mit Marco Rose kehrte ein Altbekannter zurück, denn der Trainer wurde in Leipzig geboren und spielte in der Jugend für Rotation Leipzig, FC Lokomotive Leipzig und den VfB Leipzig, wo er schließlich auch Profi wurde. Für ihn ist es eine emotionale Rückkehr in seine Heimatstadt. Der Einstand klappte nach Maß, denn Roses Ex-Verein Borussia Dortmund wurde mit 3:0 aus dem Stadion gefegt. Nun kommt die nächste große Aufgabe, denn in der Champions League geht es zu Real Madrid.

Real Madrid gegen RB Leipzig: Schaffen die Gäste eine Überrschung?

Real Madrid, amtierender Champions League-Sieger nach dem 1:0-Sieg über den FC Liverpool, ist extrem stark in die neue Saison gestartet. In LaLiga konnten die „Königlichen“ die ersten fünf Partien allesamt gewinnen und grüßen ohne Punktverlust von der Tabellenspitze. Am vergangenen Spieltag gab es ein souveränes 4:1 gegen RCD Mallorca. Torschützen waren Fede Valverde, Vinicius Junio, Rodrygo und Rüdiger.

Für RB Leipzig ist der Auftritt im altehrwürdigen Santiago Bernabeau eine Premiere, denn noch nie spielte man in einem Pflichtspiel gegen Real Madrid. Marco Rose fährt mit seiner Mannschaft als Außenseiter in die spanische Hauptstadt, will aber einen Coup landen und mindestens einen Zähler mit nach Hause nehmen. Am 1. Spieltag machte Real Madrid übrigens kurzen Prozess mit Celtic Glasgow. Am Ende hieß es 0:3 aus Sicht der Schotten, die im heimischen Hampdem Park chancenlos waren.

Die Champions League-Partie zwischen Real Madrid und RB Leipzig steigt am Mittwoch,14. September 2022, um 21 Uhr in Madrid. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Real Madrid gegen RB Leipzig: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Real Madrid gegen RB Leipzig: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 14.09.2022 , um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

