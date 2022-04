Real Madrid gegen FC Chelsea: So sehen Sie das Champions League-Spiel live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

In der Champions League trifft Real Madrid auf den FC Chelsea. © Action Foto Sport/Imago Images

In der Champions League empfängt Real Madrid den FC Chelsea: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Madrid – Die Rückspiele im Viertelfinale der UEFA Champions League stehen an und Real Madrid will gegen den FC Chelsea den Sprung unter die letzten vier Teams in der Königsklasse des europäischen Fußballs schaffen. Der spanische Top-Klub konnte das Hinspiel in London mit 3:1 für sich entscheiden und hat dadurch beste Chancen, den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb zu werfen.

Vor dem Hinspiel erwarteten viele Fachleute zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid ein Duell auf Augenhöhe, doch in den ersten 90 Minuten war davon wenig zu sehen. Die Gäste aus der spanischen Hauptstadt dominierten die Partie in London nach Belieben und hätten am Ende auch deutlich höher gewinnen können. Mit einem 1:3 bleibt dem FC Chelsea aber noch eine Restchance auf das Weiterkommen. Da die Auswärtstorregel nicht mehr gilt, braucht die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um die Verlängerung zu erreichen.

Real Madrid gegen FC Chelsea: Die „Königlichen“ sind klarer Favort

Entscheidender Faktor im Hinspiel war, wie auch schon im Achtelfinale gegen Paris Saint Germain, Karim Benzema. Der Mittelstürmer von Real Madrid erzielte erneut drei Treffer und sorgte damit fast im Alleingang für den komfortablen Auswärtssieg seiner Mannschaft. Der 34-Jährige Angreifer befindet sich in seinem zweiten Frühling und ist momentan von kaum einer Defensive zu stoppen. Der FC Chelsea hat nur eine Chance auf das Weiterkommen, wenn er Benzema kontrollieren und bestenfalls aus dem Spiel nehmen kann.

„Es ist unwahrscheinlich, aber es ist es wert, es zu versuchen. Und wir werden es versuchen“, sagte Tuchel vor dem Rückspiel bei Real Madrid. „In Madrid als Auswärtsteam zu spielen, ist schon generell eine der größten Herausforderungen. Das alles macht es fast unmöglich, es ist aber immer erlaubt zu träumen“, so der Coach des FC Chelsea weiter.

Die Champions League-Partie zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea steigt am Dienstag, 12. April 2022, um 21.00 Uhr in Madrid. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Real Madrid gegen FC Chelsea: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime

Real Madrid gegen FC Chelsea: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag , 12.04.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

