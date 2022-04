RB Leipzig gegen Union Berlin: Hier sehen Sie das DFB-Pokal-Halbfinale live im TV und Live-Stream

Von: Stefan Krieger

RB Leipzig empfängt Union Berlin zum zweiten DFB-Pokal Halbfinale: So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Leipzig – RB Leipzig will in sein drittes DFB-Pokalfinale, der 1. FC Union Berlin strebt den zweiten Einzug in das Endspiel an. Wer am 21. Mai im Berliner Olympiastadion Gegner des SC Freiburg wird, entscheidet sich am Mittwochabend (20.45 Uhr) in Leipzig.

Die Partie ist mit 47.069 Besuchern ausverkauft. Darunter dürften sich rund 8000 Union-Fans befinden. Sie hoffen, dass ihr Team nach 2001 wieder ins Endspiel kommt, damals gab es ein 0:2 gegen den FC Schalke 04. RB verlor im Finale 2019 0:3 gegen den FC Bayern und im vorigen Jahr 1:4 gegen Borussia Dortmund.

DFB-Pokal: RB Leipzig gegen Union Berlin – Das ist die Ausgangslage

In der Bundesliga steht Leipzig mit 54 Punkten auf Rang drei, Union hat als Sechster sieben Zähler weniger. Europa-League-Halbfinalist Leipzig ist die aktuell formstärkste deutsche Mannschaft, seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und Favorit. Union gewann die vergangenen drei Bundesligapartien gegen Eintracht Frankfurt (2:0), bei Hertha BSC (4:1) und den 1. FC Köln (1:0). In der Bundesliga konnte Union das Hinspiel gegen Leipzig mit 2:1 gewinnen. Am kommenden Samstag müssen die Berliner in der Liga erneut in der RB Arena antreten.

Die Anhänger von Union Berlin hoffen auf den Einzug ins Pokalfinale. © Andreas Gora/dpa

RB Leipzig gegen Union Berlin: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF

RB Leipzig gegen Union Berlin – DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie zwischen dem RB Leipzig und Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel startet am Mittwoch, 20.04.2022, um 20.15 Uhr auf Sky Sport 1 / HD mit dem Vorbericht.

RB Leipzig gegen Union: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Union Berlin selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

RB Leipzig gegen Union Berlin – DFB-Pokal im Free-TV

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird auch im Free-TV zu sehen sein.

zwischen wird auch im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt in der Sportschau ab 20.15 Uhr die Partie live. Moderation: Alexander Bommes.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Das Personal im DFB-Pokal

RB-Trainer Domenico Tedesco muss auf Lukas Klostermann, Kevin Kampl und Amadou Haidara verzichten. Union-Kollege Urs Fischer kann hingegen aus dem Vollen schöpfen. Einzig Torwart Andreas Luthe ist angeschlagen. Für ihn steht weiterhin Frederik Rönnow im Kasten. Im Vergleich zum Heimsieg gegen Frankfurt könnte es eine leichte Rotation geben.

Zitate: „Es wird ein enges Spiel, es wird ein Geduldsspiel. Aus diesem Grund brauchen wir jeden einzelnen RB-Fans“, sagt Tedesco und betont: „Ich mag die Union-Fans, die machen gute Stimmung.“ Fischer erklärt: „Leipzig hat zuletzt in Leverkusen, Bergamo und Dortmund und zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen. Sie sind gut unterwegs und stabil. Sie verfügen über individuelle Qualität und sehr viel Speed. Wir brauchen ein optimales Spiel, um dort für die Überraschung zu sorgen.“

RB Leipzig gegen Union Berlin: Union-Fans mit Protest

Die Union-Fans werden aus Protest gegen RB Leipzig in den ersten 15 Minuten schweigen. (skr/dpa)