RB Leipzig: In Lauerstellung

Tipptabelle

Von Frank Hellmann schließen

Der Bundesliga-Check, Teil 17: RB Leipzig Der Pokalsieger verliert vier Stützen, darin steckt aber auch eine Chance - das zeigt der gewonnene Supercup

Das viele Konfetti war wieder vom Rasen des Berliner Olympiastadion aufgesammelt, da mischten sich schon die ersten Abschiedsgedanken in die Partystimmung. RB Leipzig hatte an jenem 3. Juni gerade geschafft, was Hausherr Hertha BSC hier nie vergönnt war: den DFB-Pokal zu gewinnen. Es war eine ziemlich zähe Angelegenheit, das Finale gegen Eintracht Frankfurt, aber am Ende hatte der Brauseklub die Hände am Pott. Lange Gesichter in den Frankfurter Blöcken. Und keine überschäumende Freude im Leipziger Lager. Viele wussten ja, was kommt: der Abschied vieler Stützen. Mit Konrad Laimer (FC Bayern), Christopher Nkunku (FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) und Josko Gvardiol (Manchester City) haben prägende Figuren die Messestadt verlassen. Das Gebilde aus dem Red-Bull-Imperium bloß ein Ausbildungsbetrieb? Oder steckt in dem Wandel durch Handel auch eine Chance? Der Sieg im Supercup beim FC Bayern (3:0) schürt Optimismus.

Wie stark ist der Kader?

Die Abgänge taten weh. Gvardiol war einer der besten Innenverteidiger, Laimer einer der besten Abräumer, Szoboszlai einer der Offensivspieler der Liga – und Nkunku wurde nicht umsonst 2021/2022 zum besten Bundesligaspieler gewählt. Dass der Franzose sich trotz langer Verletzungspausen vergangene Saison noch die Torjägerkanone mit Niclas Füllkrug teilte, sagt viel über seine Qualitäten. Doch Trainer Marco Rose ist überzeugt: „Wir haben eine gute, hungrige, junge Mannschaft mit tollen neuen Jungs.“ Lois Openda und Benjamin Sesko kamen für den Angriff, Fabio Carvalho, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xavi Simons fürs Mittelfeld, der vorerst mit einem Innenbandrisse fehlende El Chadaille Bitshiabu und Castello Lukeba für die Abwehr. Die Mischung aber könnte passen, sonst wäre der Coup in München nicht gelungen. Als vor zwei Jahren neben Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer auch Trainer Julian Nagelsmann und Manager Markus Krösche gingen, hatte der gesamte Klub anfangs einen Hänger.

Worauf steht der Trainer?

Marco Rose steht für genau jenen Fußball, den einst RB-Baumeister Ralf Rangnick unverrückbar verankern wollte: hohes Pressing, schnelles Umschalten. Zwischenzeitlich geriet einiges ins Rutschen: Die Trainer Jesse Marsch und Domenico Tedesco entpuppten sich als Irrtümer. Rose erst brachte die Mannschaft wieder auf Kurs. Dass der 46-Jährige in Leipzig verwurzelt ist, half ihm, schnell anzukommen. Seine umgängliche Art wird geschätzt, er wirkt auch viel lockerer als zuvor bei Borussia Dortmund.

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Castello Lukeba (Olympique Lyon), Xavi Simons (Paris St. Germain, Leihe), El Chadaille Bitshiabu (Paris St. Germain), Lois Openda (RC Lens), Fabio Carvalho (FC Liverpool, Leihe), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Leopold Zingerle (SC Paderborn 07), Nicolas Seiwald, Benjamin Sesko (beide RB Salzburg), Hugo Novoa (FC Basel, Leihe beendet), Ilaix Moriba (FC Valencia, Leihe beendet).

Abgänge: Josko Gvardiol (Manchester City), Andre Silva (Real Sociedad, Leihe), Frederik Jäkel (SV Elversberg, Leihe, war zuvor an DSC Arminia Bielefeld verliehen), Alexander Sörloth (FC Villarreal), Fabrice Hartmann (Sligo Rovers, Leihe), Marcel Halstenberg (Hannover 96), Mehmet Ibrahimi (Blau-Weiß Linz, war zuvor an Eintracht Braunschweig verliehen), Tom Krauß (1. FSV Mainz 05, war zuvor an den FC Schalke 04 verliehen), Angelino (Galatasaray, Leihe, war zuvor an die TSG Hoffenheim verliehen), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Dennis Borkowski (Dynamo Dresden, Leihe verlängert), Tim Schreiber (1. FC Saarbrücken, Leihe, war zuvor an Holstein Kiel verliehen), Christopher Nkunku (FC Chelsea), Sanoussy Ba (Linzer ASK, Leihe), Jonas Nickisch (1. FC Köln), Konrad Laimer (FC Bayern), Örjan Nyland (Vertragsende), Abdou Diallo (Paris St. Germain, Leihe beendet), Josep Martinez (CFC Genua, nach Leihe fest verpflichtet), Oskar Preil (FV Illertissen).

Definitiv an der Beliebtheit. Bei Werksklubs wie Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg oder dem von Milliardär Dietmar Hopp nach oben gehievten Dorfklub TSG Hoffenheim wird die Existenzberechtigung in der Bundesliga nicht hinterfragt – bei RB Leipzig reißen die Proteste nicht ab. Dass die Dosenhersteller über den Fußball die Bekanntheit den Absatz steigern wollen, ist Fakt – nur tun das andere große Konzerne, die bei anderen Vereinen Anteile kaufen, nicht auch? Dass sich die Red-Bull-Macher einst die Schwäche des DFB und die Unentschlossenheit der DFL zunutze machten, würde anderswo nicht so intensiv diskutiert. Bekommt RB Leipzig vielleicht viel von der Wut ab, die eigentlich wegen anderen Auswüchsen entbrennt? Leipzig befindet sich oft noch im Rechtfertigungsmodus.

Wer sticht heraus?

Sportdirektor Max Eberl hat viel Kraft (und Geld) dafür aufgewendet, nicht auch Dani Olmo zu verlieren. Deutlich besserer Vertrag, längere Laufzeit - und vermutlich eine Ausstiegsklausel nach der EM 2024. So könnte der Deal mit dem filigranen Spanier aussehen, der den Supercup mit seinem Dreierpack entschied. Wenn der 25-Jährige gesund bleibt, wird er die nächste Saison noch viel Spaß machen. Zu achten ist auch auf Lois Openda. Der schnelle Belgier, gekommen mit der Empfehlung von 21 Toren für Frankreichs Vizemeister RC Lens, bringt ebenfalls alles mit, um in der Liga durchzustarten. Eberl nennt ihn seinen „Wunschspieler“. Den Namen sollte man sich merken.

Was ist drin?

Für einen Platz in der Königsklasse wird es wieder reichen, denn dafür steckt bereits jetzt wieder viel Qualität im Kader. Wenn die Neuzugängen auf den zentralen Positionen funktionieren, ist die Vizemeisterschaft möglich.

Den Bundesliga-Check und alle veröffentlichten Tipptabellen finden Sie unter: fr.de/tipptabelle