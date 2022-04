RB Leipzig gegen Glasgow Rangers: So sehen Sie die Europa League live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig trifft in der Europa League auf die Glasgow Rangers. © Motivio/Imago Images

RB Leipzig trifft im Halbfinal-Hinspiel der Europa League auf die Glasgow Rangers: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Leipzig – Es geht in die heiße Phase der Europa League. RB Leipzig ist im Halbfinale großer Favorit gegen die Glasgow Rangers. Der schottische Klub ist aber nicht zu unterschätzen und kann insbesondere im eigenen Stadion mit den lautstarken Fans im Rücken über sich hinauswachsen. Das Hinspiel des Halbfinals findet in der Leipziger Red Bull-Arena statt, das Rückspiel dann eine Woche später im Glasgower Ibrox-Park.

Im Viertelfinale konnte sich RB Leipzig gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo durchsetzen, die im Achtelfinale Bundesligist Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb warfen. Nach dem 1:1 im Hinspiel gelang der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco ein souveräner 2:0-Sieg im Rückspiel in Bergamo, der den Einzug in die Vorschlussrunde bedeutete.

RB Leipzig gegen Glasgow Rangers: Favoritenrolle klar verteilt

Generell scheint RB Leipzig in der Europa League auswärts stärker zu sein als im eigenen Stadion. Bereits im Achtelfinale gewannen die Sachsen nach einem Remis im Hinspiel das Rückspiel im fremden Stadion und schalteten Real Sociedad aus Spanien aus. Dieses Mal will RB Leipzig aber bereits im Hinspiel den Grundstein für das Weiterkommen legen – und mit einem Heimsieg eine gute Ausgangsposition für die Partie in Schottland schaffen.

Die Glasgow Rangers gehören nicht zu den absoluten Top-Klubs in Europa, doch durch die mannschaftliche Geschlossenheit schafften die Schotten den Sprung in die Runde der letzten vier Teams in der Europa League. Sie schalteten unter anderem Borussia Dortmund aus, die vor allem defensiv gegen die Glasgow Rangers völlig überfordert waren. Die Duelle gegen RB Leipzig werden für den Außenseiter aber enorm schwer, denn der deutsche Spitzenklub geht als klarer Favorit ins Halbfinale und kann sich mit dieser Qualität im Kader eigentlich nur selbst schlagen.

Die Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers steigt am Donnerstag, 28. April 2022, um 21.00 Uhr in der Leipziger Red Bull-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Glasgow Rangers: Europa League live im Free-TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Der Free-TV-Sender RTL hat sich für die kommenden drei Jahre zwar alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert, zeigt aber einige Spiele exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+.

RB Leipzig gegen Glasgow Rangers: Europa League im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Achtelfinale der Europa League zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers am Donnerstag, 28.04.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

zeigt das am Donnerstag, 28.04.2022, live und in voller Länge im Internet bei Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

