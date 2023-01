RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

RB Leipzig trifft in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. © IMAGO/Moritz Mueller

Am 18. Spieltag der Bundesliga trifft RB Leipzig auf den VfB Stuttgart: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Leipzig - RB Leipzig ist stark aus der langen Winterpause gekommen und hat nach dem Remis gegen den FC Bayern München einen 6:1-Kantersieg beim FC Schalke 04 gefeiert. Durch das Unentschieden des FC Bayern gegen den 1. FC Köln, sind die Sachsen bis auf vier Punkte herangerückt an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Marco Rose könnte in der aktuellen Form ein Wörtchen mitreden um die deutsche Meisterschaft.

„Die erste Halbzeit war top, in der zweiten Halbzeit haben wir es nicht ganz so auf die Platte gebracht. Wir hätten schon gerne zu Null gespielt, aber am Ende haben wir wieder an die gute Anfangsphase angeknüpft - dementsprechend viel Lob“, sagte Leipzig-Trainer Marco Rose nach der Partie in Gelsenkirchen.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Gastgeber in Favoritenrolle

Am 18. Spieltag trifft RB Leipzig in der heimischen Arena auf den VfB Stuttgart, der sich im Abstiegskampf befindet und jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt. Im Winter kam mit Bruno Labbadia ein altbekannter Trainer, der bereits mehrere Vereine vor dem Gang in die Zweitklassigkeit rettete. Es ist bereits Labbadias zweite Amtszeit bei den Schwaben.

Am vergangenen Spieltag sah es bis kurz vor Ende nach einem Sieg des VfB Stuttgart aus, doch Kramaric traf in der Nachspielzeit für die TSG Hoffenheim zum 2:2. Damit bleibt der VfB im Tabellenkeller hängen. „Das wäre heute in absoluter Big Point gewesen. Wir haben gekämpft, es ist brutal bitter und nervt extrem“, sagte VfB-Torwart Florian Müller. „Es ist sehr bitter, mit der Roten Karte kippt das Spiel so ein bisschen“, klagte auch Chris Führich

Das Bundesliga-Match zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart steigt am Freitag, 27. Januar 2023, um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 27. Januar 2023, um 20:00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)