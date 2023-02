RB Leipzig gegen Union Berlin: Bundesliga live im TV und Stream

20. Spieltag

Von Sascha Mehr schließen

Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt RB Leipzig Union Berlin: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leipzig - RB Leipzig empfängt am 20. Spieltag Union Berlin und will den Kontrahenten aus der Hauptstadt mit einem Sieg überholen in der Tabelle. Die Gäste aus Berlin sind aber ein schwer zu bespielender Gegner, gegen den es alles einfach wird, drei Punkte zu holen. „Wir wollen ein gutes Spiel machen, wir wollen uns wehren und natürlich wollen wir zu Hause auch dominant sein. Wir müssen die Aufgaben erfüllen, die Union Berlin uns stellt. Wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Chance auf Erfolg“, sagte Leipzig-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Wer gewinnt das Topspiel?

Offen ist noch der Einsatz von Abwehrspieler Willi Orban. „Er hat nach seiner Stammzellenentnahme heute noch eine Untersuchung. Je nachdem wie die körperlichen Veränderungen nach der medikamentösen Einstellung sowie der Blutplasma-Entnahme sind, wird entschieden, ob ein Einsatz gegen Union Berlin möglich ist“, so Rose.

Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, hat großen Respekt vor RB Leipzig und hofft auf einen schwachen Tag des Gegners: „Marco Rose hat einen tollen Job gemacht und seine Mannschaft wieder in die Spur gebracht. Sie sind sehr flexibel in den Systemen und auch im Spiel sehr variabel. Gegen ihre starken Unterschiedsspieler, ihre hohe Geschwindigkeit und ihr gutes Pressing brauchen wir einen außerordentlich guten Tag. Es ist auch unglaublich schwierig, sich aus ihrem Druck zu befreien. Wenn Leipzig am Ende vielleicht nicht den allerbesten Tag hat, hilft uns das auch.“

Das Spiel des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Union Berlin findet am Samstag, 11. Februar 2023, in Leipzig statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie RB Leipzig gegen Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 11. Februar 2023, um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

RB Leipzig gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Union Berlin selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)