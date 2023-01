RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig muss im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim ran. © IMAGO/Michael Taeger

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt RB Leipzig die TSG Hoffenheim: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leipzig - RB Leipzig ist in bestechender Form in der Fußball-Bundesliga und Spitzenreiter FC Bayern München auf den Fersen. Das gewonnene Selbstbewusstsein soll auch im DFB-Pokal helfen, eine Runde weiterzukommen. Im Achtelfinale empfangen die Sachsen die kriselnde TSG Hoffenheim, die in der Bundesliga gefährlich nahe an die Abstiegsplätze gerutscht ist. In Leipzig ist die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter nur Außenseiter.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim: Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale?

Marco Rose, Trainer von RB Leipzig, hat dennoch großen Respekt vor dem kommenden Gegner: „Die TSG ist ein Bundesligist, der sich auch personell verstärkt hat. Es ist eine extrem talentierte Mannschaft. Momentan performen sie nicht so, wie sie sich das vorstellen, was auch am Selbstvertrauen kratzt. Aber irgendwann ist für eine Mannschaft der Punkt erreicht, an dem sie alles rausholt, was sie hat, um ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Und bekanntermaßen hat der DFB-Pokal seine eigenen Gesetze“, wird der RB-Coach auf der vereineeigenen Webseite zitiert.

TSG-Coach Breitenreiter, der nach den zuletzt schwachen Ergebnissen in der Kritik steht, glaubt an seine Mannschaft: „„Ich spüre eine Energie in der Mannschaft, bei den Verantwortlichen, beim ganzen Verein. Jeder will mit anpacken und die Wende herbeiführen.“ Die Marschroute für das Pokalspiel in Leipzig ist klar: „Wir müssen gemeinsam als Einheit auf dem Platz vollen Einsatz zeigen. Und diese Einheit sehe ich im Training. Klar, die Jungs sind momentan etwas verunsichert, aber sie sind eine Einheit. Und nur gemeinsam können wir uns da rausziehen.“

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim findet am Mittwoch, 1. Februar 2023, in Leipzig statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)