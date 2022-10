RB Leipzig gegen Real Madrid: Champions League live im TV und Stream

Von: Niklas Kirk

Leipzigs Spieler Xaver Schlager (r) und Reals Luka Modric im Zweikampf. © Jan Woitas/dpa/Archiv

In der Champions League empfängt RB Leipzig das Team von Real Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und im Livestream.

Frankfurt – In welchem europäischen Wettbewerb RB Leipzig überwintern wird, haben die Sachsen stand jetzt selbst in der Hand. Mit Siegen gegen Real Madrid am morgigen Dienstag (25. Oktober) und in der darauffolgenden Woche gegen Schachtar Donezk wäre das Weiterkommen in der Champions League besiegelt.

Denkbar bleibt dennoch, ein direktes Entscheidungsspiel gegen die Ukrainer am 2. November. Diesem könnten die Leipziger allein bei einem Sieg gegen Real bei einer gleichzeitigen Niederlage von Schachtar gegen Celtic Glasgow aus dem Wege gehen. Gegen Donezk setzte es für RB Leipzig im Hinspiel eine 1:4 Niederlage, damals noch unter Domenico Tedesco.

RB Leipzig gegen Real Madrid: Marco Rose fordert „viel Mut“, Orban will „gefährlich“ sein

Der aktuelle Coach Marco Rose fordert vor der Partie gegen die „Königlichen“ indes „viel Mut“. Dabei bezog er sich ausdrücklich auf die Spielweise gegen den Ball, als auch mit dem Ball, also einen couragierten Auftritt vor heimischen Publikum im Zentralstadion. Im Hinspiel agierte RB lange auf Augenhöhe, musste sich aber letztendlich mit 0:2 geschlagen geben.

Ebenso zuversichtlich äußerte sich Kapitän Willi Orban, der an die eigenen Siegeschancen glaubt. „Wenn wir wie im Hinspiel gefährlich sind und unsere Möglichkeiten nutzen, können wir gewinnen“, wird Orban vom Kicker zitiert.

RB Leipzig gegen Real Madrid: die „Königlichen“ sind bereits fürs Achtelfinale qualifiziert

Real Madrid hat sich das Weiterkommen bereits gesichert, kann beim Gastspiel in Sachsen jetzt abschließend den Gruppensieg perfekt machen. Dass dies wohl kein Selbstläufer wird, liegt auch an der Personalsituation der Madrilenen. Luka Modrić, Fede Valverde und Top-Stürmer Karim Benzema werden nicht mit nach Deutschland reisen.

RB muss auf die langzeitverletzten Leistungsträger Peter Gulasci, Lukas Klostermann und Konrad Laimer verzichten.

Die Champions League-Partie zwischen RB Leipzig und Real Madrid steigt am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 21:00 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Real Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen.

im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

RB Leipzig gegen Real Madrid: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid im Live-Stream übertragen.

übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 25. Oktober 2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(nki)