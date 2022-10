RB Leipzig gegen Celtic Glasgow: Champions League live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig trifft in der Champions League auf Celtic Glasgow. © IMAGO/Jose Breton

In der Champions League empfängt RB Leipzig Celtic Glasgow. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leipzig - In der UEFA Champions League kommt es zu einem enorm wichtigen Spiel für RB Leipzig, das die ersten beiden Partien verloren hat und ohne Punkte am Tabellendende der Gruppe steht. Bei einer weiteren Niederlage im Heimspiel gegen den schottischen Klub Celtic Glasgow rückt das Achtelfinale der Königsklasse in weite Ferne und ist wohl nur durch ein Fußball-Wunder noch zu schaffen.

Am vergangenen Champions League-Spieltag zeigte RB Leipzig einen großen Kampf bei Real Madrid, musste sich aber nach zwei späten Toren mit 0:2 geschlagen geben. Der Auftritt im Santiago Bernabeau macht den Sachsen aber Mut, denn die Leistung war eine ganz andere als zuvor bei der 1:4-Heimschlappe gegen Außenseiter Schachtar Donezk. Die Mannschaft von Marco Rose will nun bei den beiden Spielen gegen Celtic Glasgow sechs Punkte holen, die dann eine ordentliche Ausgangsposition vor den letzten beiden Partien bedeuten würden, im Hinblick auf das Achtelfinale der Königsklasse.

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow: Gastgeber bereits unter Druck

Marco Rose, neuer Trainer von RB Leipzig, äußerte sich auf der Pressekonferenz zu den kommenden Wochen bis zur Winterpause: „Die aktuelle Phase ist für uns alle komplett neu. Da heißt es auch ein Stück weit: „Learning by Doing“, ohne ins vollkommen kalte Wasser zu springen. Wir müssen darauf achten, unsere Spieler nicht komplett zu übermüden und einen Weg finden, um sie zu regenerieren und gleichzeitig über die Zeit einsatzfähig zu halten. Unsere Physiotherapeuten, Athletiktrainer und Ärzte werden dabei natürlich ein wichtiger Faktor sein. Grundsätzlich arbeiten die Jungs hervorragend, ernähren sich gut und absolvieren Zusatzprogramme.“

„Wir müssen sinnvolle Entscheidungen darüber treffen, wen wir wann aufs Feld bringen, um Ergebnisse zu erzielen. Diese Herausforderung werden wir annehmen. Für jeden Spieler ist es wichtig zu wissen, dass es am Ende immer um die Mannschaft geht! Wenn jeder zum Training kommt, soll er ein breites Grinsen auf den Lippen haben! Wir wollen gemeinsam füreinander da sein und bedingungslosen Fußball spielen“, so der RB-Coach weiter.

Die Champions League-Partie zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow steigt am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in der Leipziger Red Bull-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 05.10.2022 , um 18.15 Uhr mit den Vorberichten, um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

