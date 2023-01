Bundesliga kehrt mit Kracher zurück: Leipzig gegen Bayern läuft live im Free-TV

Von: Philipp Kuserau

Die Bundesliga meldet sich mit dem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern zurück - die Partie wird live im Free-TV übertragen.

Leipzig - Nach rund zwei Monaten Pause und einer für viele Nationalspieler kräftezehrenden WM 2022 ist der FC Bayern München in der Bundesliga gegen den Tabellendritten RB Leipzig gefordert. Der Kracher zwischen Leipzig und Bayern steigt am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Spitzenspiel RB Leipzig gegen FC Bayern wird live im Free-TV bei Sat.1 gezeigt

Die Partie wird am Freitagabend ab 20.30 Uhr live im Free-TV bei Sat. 1 übertragen.

Die Vorberichte starten bereits um 19 Uhr mit Moderator Matthias Öpdenhövel und Experte Stefan Kuntz.

Sat. 1 stellt ebenfalls einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung - dieser kann beispielsweise über den Streaming-Dienst Joyn empfangen werden.

Bundesliga kehrt zurück: RB Leipzig - FC Bayern live bei DAZN

Bei der Streaming-Plattform DAZN ist das Spitzenspiel ebenfalls ab 20.30 Uhr live zu sehen.

Hier beginnt die Übertragung der Vorberichte um 19.45 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Michael Ballack.

Das Spiel kommentieren werden Uli Hebel und Michael Ballack.

Das Programm von DAZN kann nur mit gültigem Abo empfangen werden.

Durch die schwere Verletzung von Manuel Neuer suchten die Münchner in den vergangenen Wochen mit Hochdruck nach einem Ersatzkeeper und wurden schlussendlich doch noch fündig. Mit Yann Sommer konnte am Ende doch noch die Wunschlösung präsentiert werden.

FC Bayern zu Gast bei RB Leipzig: Die Übertragung des Top-Spiels in der Übersicht

RB Leipzig gegen FC Bayern im Live-Ticker bei tz.de

