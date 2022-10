RB Leipzig bei Celtic Glasgow heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig ist in der Champions League zu Gast bei Celtic Glasgow. © IMAGO/Michael Taeger

In der Champions League ist RB Leipzig zu Gast bei Celtic Glasgow. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Leipzig - RB Leipzig hat sich seit dem Trainerwechsel von Domenico Tedesco zu Marco Rose stabilisiert, auch wenn unter dem neuen Coach noch nicht alles rund läuft. Am vergangenen Bundesligaspieltag gab es ein 1:1-Unentschieden beim FSV Mainz 05, womit die Sachsen nicht zufrieden waren. „Wir wussten, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird. Zufrieden sind wir nicht, wir hatten uns mehr vorgenommen. Mainz presst unheimlich gut und wir mussten die Momente finden, wo wir fußballerisch hinten rausspielen können“, sagte Keeper Janis Blaswich nach der Partie.

In der Champions League schaffte RB Leipzig am 3. Spieltag endlich den ersten Sieg, nachdem es zu Beginn zwei Niederlagen gab. In der heimischen Arena schlug man Celtic Glasgow mit 3:1 und ist damit weiter im Rennen um Platz zwei in der Gruppe, der die Qualifikation für das Achtelfinale des Wettbewerbs bedeutet. Im Rückspiel bei Celtic Glasgow soll nun der zweite Sieg in Serie folgen, bevor es in die abschließenden Duelle gegen Real Madrid und bei Schachtar Donezk geht.

RB Leipzig bei Celtic Glasgow: Blaswich nach Gulasci-Verletzung neue Nummer eins

Verzichten muss RB Leipzig lange Zeit auf Stammtorhüter Peter Gulasci, der sich in der Anfangsphase gegen Celtic Glasgow ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im Knie zuzog und dem Verein mindestens ein halbes Jahr fehlen wird. Leipzig reagierte auf die schwere Verletzung und verpflichtete den vereinslosen Örjan Nyland. „Ich bin stolz darauf, ein Teil von RB Leipzig zu sein und dass sich die Möglichkeit ergeben hat, das Torwartteam so kurzfristig unterstützen zu können. Natürlich hätte ich mir für meinen Wechsel andere Umstände gewünscht und hoffe sehr, dass der Heilungsprozess bei Peter Gulacsi zügig und positiv verläuft. Auch von mir gute Besserung an Pete. Ich freue mich jetzt sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen und zusammen mit meinen Mitspielern eine erfolgreiche Saison zu spielen“, wird der Neuzugang auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Der Norweger erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Neue Nummer eins im Tor von RB Leipzig ist aber Janis Blaswich, der das volle Vertrauen von Trainer Marco Rose genießt und bereits zeigte, dass er die Qualität hat, um ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft zu sein.

Die Champions League-Partie zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig steigt am Dienstag, 11. Oktober 2022, um 21:00 Uhr in Glasgow. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig bei Celtic Glasgow: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

RB Leipzig bei Celtic Glasgow: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 11.10.2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

