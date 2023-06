Rassisten im Netz

Von: Thomas Kilchenstein

Da fasst man sich an den Kopf: Youssoufa Moukoko. © dpa

Die Hetz- und Hasstiraden gegen die deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam belegen: Rassismus ist Alltag in Deutschland.

Man steht dann einfach wieder fassungslos da, wenn man hören und lesen muss, dass irgendwelche Trottel anonym via Soziale Netzwerke Fußballspieler rassistisch beleidigen. Dabei ist es völlig unerheblich, ob sie Elfmeter verschossen haben, wie jetzt die deutschen U21-Akteure Moukoko und Ngankam oder vor zwei Jahren die englischen Nationalspieler Saka, Rashford oder Sancho oder gar nichts getan haben wie der Brasilianer Vinicius bei Real Madrid: Diese Menschen werden aufs Übelste beleidigt, allein weil sie eine andere Hautfarbe haben als die Krakeeler oder Schreiber von Hetz- und Hasstiraden. Natürlich ist das unterste Schublade, eklig, infam, schockierend, widerwärtig. Das ist ja, so schlimm es ist, alles nichts Neues, längst traurige Realität anno 2023, Rassismus ist kein Randphänomen mehr, Rassismus ist Alltag in Deutschland. Etwa 15 Prozent der Bundesbürger hat offen rassistische Ansichten. Das spüren die Youssouffa, Jessic, Bukayo, Jadon vielleicht nicht jeden Tag, aber oft, viel zu oft am eigenen Leib. Nebenbei: Selbst ihre Prominenz als Fußballstars schützt sie nicht vor unsäglichem Geschrei auf der Tribüne oder Geschreibsel im Netz, insofern kann man eine leise Ahnung davon bekommen, wie es den anderen, weniger prominente Menschen anderer Hautfarbe tagtäglich ergeht. Rassismus ist kein Thema, das sich auf den Fußball begrenzen ließe, es spiegelt die Gesellschaft wider. Es ist ganz sicher auch kein Zufall, dass aktuell die AfD großen Zulauf hat.

Das Schlimme ist aber: Diese Idioten erreicht man nicht mehr, nicht mit Argumenten, schon gar nicht mit Vernunft, nicht mit Appellen, nicht mit Slogans, selbst die Three Lions werden beim Niederknien teilweise ausgepfiffen. Diese „Hater“ sind verblendet, armselig, blindwütig, fühlen sich abgehängt und lassen ihrer Frustration, ihrer Leere im Leben allein am Rechner, in den (un)sozialen Medien, ungehemmt, anonym, feige freien Lauf. Ist ja einfach und auf die Spur kommt einem auch keiner, da kann man gerne bei Renate Künast nachfragen. Das ist es, was einen so ohnmächtig, wütend zurück lässt.

Gegen Affen-Laute im Stadion nutzen Kameras, sozialer Druck, beherztes Eingreifen, diese Leute sind meist schnell identifiziert, gegen schäbige Dunkelmänner und -frauen, die nächtens auf Plattformen wüten, hilft im Grunde nur eines: ignorieren, sich in sozialen Netzwerken so rar wie möglich machen, sich ein dickes Fell wachsen lassen. Schön sind diese Aussichten nicht.