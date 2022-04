Manchester City gegen Real Madrid: Champions-League-Halbfinale heute live im TV und Stream

In der Champions League kommt es zum Duell Manchester City gegen Real Madrid. © IMAGO/Conor Molloy/News Images

Manchester City empfängt in der Champions League Real Madrid: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Manchester - Das erste Hinspiel im Halbfinale der Champions-League-Saison 2021/22 steht an und es kommt zu einem echten Gipfeltreffen zweier Top-Teams. Manchester City empfängt Real Madrid und will sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in der spanischen Hauptstadt verschaffen. Expert:innen und Fans erwarten ein offenes Duell, mit leichten Vorteilen für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Im Viertelfinale hatte Manchester City enorme Mühe mit den Defensivspezialisten von Atletico Madrid. Im Hinspiel konnten die Engländer erst spät den Abwehrriegel knacken und das Spiel schließlich mit 1:0 gewinnen. Das Rückspiel war noch umkämpfter als das Hinspiel und endete 0:0 - das reichte Manchester City aber, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

Manchester City gegen Real Madrid: Duell auf Augenhöhe

Real Madrid bekam es mit dem Vorjahressieger FC Chelsea zu tun und musste zunächst nach England. Das Hinspiel an der Stanford Bridge wurde überraschenderweise zu einer klaren Angelegenheit und die Gäste gewannen problemlos mit 3:1 und standen mit einem Beim in der Runde der letzten vier Teams.

Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea, glaubte aber an die kleine Chance und stellte seine Mannschaft für das Rückspiel in der spanischen Hauptstadt perfekt ein. Als nach 75. Minuten Timo Werner das 0:3 erzielte, schien Chelsea das Wunder tatsächlich zu schaffen. Rodrygo rettete die „Königlichen“ mit seinem 1:3 aber in die Verlängerung. Dort hatten dann die Gastgeber das letzte Wort und konnten in Person von Karim Benzema auf 2:3 verkürzen. Am Ende siegte Chelsea und schied dennoch aus der Champions League aus.

Die Champions-League-Partie zwischen Manchester City und Real Madrid steigt am Dienstag, 26. April 2022, um 21.00 Uhr in Manchester. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Manchester City gegen Real Madrid: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

Manchester City gegen Real Madrid: Champions League heute live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen. Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

Manchester City gegen Real Madrid: Champions League-Highlights heute im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen Manchester City und Real Madrid nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Dienstag, 26.04.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Manchester City gegen Real Madrid: Wer ist heute Schiedsrichter?

Das Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid wird Schiedsrichter Istvan Kovacs (Rumänien) leiten. Ihm assistieren Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (beide Rumänien) sowie Sandro Schärer (Schweiz) als Vierter Offizieller. Als Video-Assistenten fungieren Marco Fritz (Korb) und Bastian Dankert (Rostock).

