FC Bayern München gegen FC Salzburg: So sehen Sie das Champions League-Spiel jetzt live im TV und im Stream

Achtelfinal-Rückspiel

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Salzburg. So sehen sie die Partie jetzt live im TV und Stream.

München - Die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League stehen an und für den FC Bayern München geht es im Duell mit dem FC Salzburg um alles. Im Hinspiel lief der einzige verbleibende deutsche Klub lange einem Rückstand hinterher, bis Kingsley Coman in der Schlussphase zum erlösenden Ausgleich traf. Mit dem 1:1 im Rücken hat der FC Bayern München alle Trümpfe in der Hand, im eigenen Stadion den Einzug in die nächste Runde zu schaffen.

„Es ist ein besonderes Spiel, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst. Ich habe die Hoffnung, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Ich bin sehr guter Dinge, das die Wichtigkeit der Partie jedem Spieler bewusst ist“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Salzburg.

FC Bayern München gegen FC Salzburg: Gastgeber der Favorit im Kampf ums Viertelfinale

„Es gibt viele Parallelen zum Hinspiel. Salzburg wird in Phasen wieder hoch verteidigen. Sie hatten natürlich zuletzt viele Corona-Fälle und konnten nicht immer voll trainieren. Salzburg wurde im Hinspiel gegen Ende etwas müde, es wird unsere Aufgabe sein, das Tempo hochzuhalten“, so der FCB-Coach weiter.

Offensivspieler Thomas Müller freut sich, dass es endlich wieder mehr Spiele gibt. „Diese Wochen mit nur Bundesligaspielen sind wir erfahrenen Spieler nicht gewohnt. Wir kennen einen anderen Rhythmus. Deshalb freue ich mich, dass wieder englische Wochen kommen jetzt hoffentlich. Wir stehen aber in der Verantwortung, dass noch mehr englische Wochen kommen“, sagte der Offensivspieler.

In die Partie gegen den FC Salzburg geht Thomas Müller voller Selbstvertrauen, er unterschätzt den österreichischen Klub aber nicht: „Im Hinspiel hat man gesehen, was Salzburg kann, auch mit den Fans im Rücken. Das Spiel ist aber nicht glücklich gelaufen für uns. Aber wir haben Selbstvertrauen, wir wissen, was auf uns zukommt und haben Respekt vor Salzburg.“

Die Champions League-Partie zwischen dem Bayern München und dem FC Salzburg steigt am Dienstag, 8. März 2022, um 21 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen FC Salzburg: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem Bayern München und dem FC Salzburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

FC Bayern München gegen FC Salzburg: Champions League heute live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen dem Bayern München und dem FC Salzburg sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Um die Partie zwischen dem Bayern München und dem FC Salzburg sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen. Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

FC Bayern München gegen FC Salzburg: Champions League-Highlights heute im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen dem Bayern München und dem FC Salzburg nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-League-Match zwischen dem übertragen. Dafür bietet DAZN am Dienstag, 08.03.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

FC Bayern München gegen FC Salzburg: Wer ist Schiedsrichter?

Die Champions League-Partie FC Bayern München gegen FC Salzburg wird Schiedsrichter Clement Turpin (Frankreich) leiten. Ihm assistieren Nicolas Danos, Cyril Gringore sowie Ruddy Buquet (alle Frankreich) als Vierter Offizieller. Als Video-Assistenten fungieren Jerome Brisard und Willy Delajod (beide Frankreich).