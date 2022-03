Portugiesische Nationalmannschaft: Mannschaft, Trainer, Erfolge - Was zum Europameister 2016 wichtig ist

Von: Max Schäfer

Der EM-Titel 2016 ist der größte Erfolg der portugiesischen Nationalmannschaft. Gelingt die Titelverteidigung bei der Europameisterschaft 2021? (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Portugal gehört zu den Top-Fußballnationen. Der EM-Titel 2016 ist der größte Erfolg der „Seleção“. Alles Wichtige zur Nationalmannschaft.

Lissabon – Den 10. Juli 2016 werden die meisten Menschen in Portugal nicht so schnell vergessen. An diesem Tag stand die Fußball-Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft und spielte im restlos ausverkauften Stade de France gegen den Gastgeber.

Schon kurz nach Spielbeginn mussten die Portugiesen einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Superstar Cristiano Ronaldo verletzte sich früh im Spiel und musste in der 25. Minute ausgewechselt werden. Nach 90 Minuten stand es unentschieden. In der 109. Spielminute zog Eder aus mittlerer Distanz ab und traf ins linke untere Toreck: Portugal gewann mit 1:0 nach Verlängerung und wurde Europameister. Der bis dato größte Erfolg der portugiesischen Nationalmannschaft.

Portugals Fußball-Nationalmannschaft: Die Anfänge des Fußballverbands

Der portugiesische Fußballverband wurde im Jahr 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Lissabon. Das erste Fußball-Länderspiel bestritt die „Seleção“, übersetzt die „Auswahl“, aufgrund des Ersten Weltkriegs erst einige Jahre später. Am 18. Dezember 1921 spielte Portugal gegen das Nachbarland Spanien, und verlor mit 1:3. Den ersten Sieg holte Portugal erst im fünften Spiel. Die Nationalmannschaft gewann 1925 mit 1:0 gegen Italien.

Name Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Gründungsjahr 1914 Erstes Länderspiel 18. Dezember 1921 gegen Spanien Größter Erfolg Europameister 2016 Trainer Fernando Santos (seit 2014) Rekordspieler Cristiano Ronaldo

Portugiesische Nationalmannschaft bei Europameisterschaften: Titel von 2016 ist der größte Erfolg

Der EM-Titel 2016 ist der bisher einzige Titel und damit größte Erfolg Portugals bei internationalen Wettbewerben. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land 2004 war Portugal bereits kurz vor einem Turniersieg, verlor jedoch gegen die von Otto Rehhagel trainierten Griechen mit 0:1.

Die Fußball-Nationalmannschaft Portugals nahm sieben Mal an der Endrunde von Europameisterschaften teil. Bei fünf Turnieren erreichten sie mindestens das Halbfinale. Die portugiesischen EM-Teilnahmen und das Ergebnis im Überblick:

1984 in Frankreich: Halbfinale

1996 in England: Viertelfinale

2000 in Belgien und den Niederlanden: Halbfinale

2004 in Portugal: Vize-Europameister

2008 in Österreich und der Schweiz: Viertelfinale

2012 in Polen und der Ukraine: Halbfinale

2016 in Frankreich: Europameister

2021 in elf europ. Ländern: Achtelfinale

Portugals Fußballer bei Weltmeisterschaften

Ebenfalls sieben Teilnahmen kann Portugal bei Fußball-Weltmeisterschaften vorweisen. Gleich bei der ersten WM-Teilnahme 1966 in England erreichte Portugal den dritten Platz. Das ist das beste Ergebnis der Portugiesen. 2006 musste sich die Mannschaft im Spiel um Platz drei gegen die deutsche Nationalmannschaft geschlagen geben und beendete das Turnier mit dem vierten Platz. Alle Platzierungen im Überblick:

1966 in England: 3. Platz

1986 in Mexiko: Vorrunde

2002 in Japan und Südkorea: Vorrunden-Aus

2006 in Deutschland: 4. Platz

2010 in Südafrika: Achtelfinale

2014 in Brasilien: Vorrunde

2018 in Russland: Achtelfinale

Nationalmannschaft von Portugal: Cristiano Ronaldo ist Rekord-Spieler

Superstar der Portugiesen ist Cristiano Ronaldo. Sein Debüt für die Nationalmannschaft gab er am 20. August 2003 gegen Kasachstan. Sein erstes großes Turnier war die EM in Portugal. Das WM-Debüt folgte zwei Jahre später in Deutschland. Seitdem hat sich Ronaldo zu einer tragenden Säule der portugiesischen Nationalmannschaft entwickelt und hat die meisten Einsätze. Mit 115 Toren ist er auch Rekordtorschütze (Stand 11.03.2022). Der inzwischen 37-Jährige ist außerdem Kapitän der Mannschaft.

Portugiesische Nationalmannschaft: Holprige Qualifikation zur EM 2021

Bei der EM 2021 wollte Ronaldo seine Rekorde weiter ausbauen. Die Qualifikation startete allerdings etwas holprig. An den ersten beiden Spieltagen kamen gegen die Ukraine (0:0) und Serbien (1:1) nur zwei Unentschieden heraus. Im Rückspiel in der Ukraine verlor Portugal sogar: Die Ukraine gewann 2:1. Somit qualifizierte sich die portugiesische Nationalmannschaft nur als Zweiter hinter der Ukraine zur EM 2021 (einen Spielplan zur EM 2021 finden Sie hier).

Der offizielle Kader der portugiesischen Nationalmannschaft bei der EM 2021

Tor : Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolves), Rui Silva (Granada)

: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolves), Rui Silva (Granada) Abwehr : João Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (LOSC Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Wolves)

: João Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (LOSC Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Wolves) Mittelfeld : William Carvalho (Real Betis), Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valencia), João Moutinho (Wolves), Rúben Neves (Wolves), Sérgio Oliveira (Porto), João Palhinha (Sporting CP), Pote (Sporting CP), Renato Sanches (LOSC Lille), Bernardo Silva (Manchester City)

: William Carvalho (Real Betis), Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valencia), João Moutinho (Wolves), Rúben Neves (Wolves), Sérgio Oliveira (Porto), João Palhinha (Sporting CP), Pote (Sporting CP), Renato Sanches (LOSC Lille), Bernardo Silva (Manchester City) Sturm: João Félix (Atlético Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), André Silva (Eintracht Frankfurt), Rafa Silva (Benfica)

Portugal bei der EM 2021: „Todesgruppe“ mit Deutschland, Frankreich und Ungarn

Die Gruppenphase der Europameisterschaft versprach spannend zu werden. Ein Höhepunkt für neutrale Fußballfans war dabei sicherlich die „Todesgruppe“ F der EM 2021. Neben der portugiesischen Nationalmannschaft waren mit Frankreich und Deutschland die Sieger der letzten beiden Weltmeisterschaften in der Gruppe. Portugal ging als amtierender Europameister ins Turnier, daher waren die Sieger der vorangegangenen drei großen Turniere in der Gruppe. Klarer Außenseiter war Ungarn.

Und tatsächlich: Sowohl das Spiel gegen Deutschland (2:4) als auch gegen Frankreich (2:2) war ein Spektakel. Für Portugal war im Achtelfinale dann aber Schluss. Gegen Belgien musste sich das Team um Ronaldo mit 0:1 geschlagen geben. Europameister wurde Italien. (Max Schäfer)

Die portugiesische Nationalmannschaft ist für die WM 2022 qualifiziert

Portugal hat sich für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Dafür musste der Europameister von 2016 allerdings die Ehrenrunde über die Play-offs drehen. In der WM-Qualifikation landete Portugal in seiner Gruppe nur auf Rang zwei hinter Serbien. In den Play-offs räumte das Team von Fernando Santos die Türkei (3:1) und Nordmazedonien (2:0) aus dem Weg.