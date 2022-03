Portugal gegen Türkei: So sehen sie das Play-off-Spiel zur WM 2022 live im TV und im Stream

Cristiano Ronaldo trifft mit Portugal in den Play-offs zur WM 2022 auf die Türkei. © Pedro Fiuza/Imago Images

Im Play-off-Halbfinale zur WM-Qualifikation trifft Portugal auf die Türkei: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Porto – Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar ist in vollem Gange. In Europa stehen bereits zahlreiche Teilnehmer fest: Unter anderem konnten sich die Top-Verbände Frankreich, Spanien, Deutschland, England und Belgien qualifizieren, dagegen müssen Italien und Portugal nachsitzen. Beide Teams schafften in ihrer Vorrundengruppe nicht Platz eins und müssen in den Play-offs um einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft kämpfen.

Drei Tickets sind in Europa noch zu vergeben und neben Portugal und Italien sind auch die Türkei, Schottland, die Ukraine, Nordmazedonien, Schweden, Tschechien, Österreich, Polen und Wales im Rennen. In einem der Halbfinals kommt es zum Duell Portugal gegen die Türkei. Der Gewinner dieses Spiels, das in Porto ausgetragen wird, trifft auf den. Sieger der Partie Italien gegen Nordmazedonien. Wer dieses Finale für sich entscheidet, sichert sich die Teilnahme an der WM 2022 in Katar.

Portugal gegen Türkei: Gastgeber mit Ausfällen in der Innenverteidigung

Einer des Duos Italien und Portugal wird die Weltmeisterschaft in jedem Fall verpassen. Eine bittere Enttäuschung für eine dieser stolzen Fußballnationen. Eine WM ohne Cristiano Ronaldo? Eigentlich unvorstellbar, aber das könnte bereits nach dem Spiel gegen die Türkei zur Realität werden. Portugal ist aber Favorit gegen die Mannschaft des deutschen Trainers Stefan Kuntz, der mit seiner Truppe eine Überraschung schaffen will.

Probleme haben die favorisierten Portugiesen vor dem Play-off-Duell mit der Türkei vor allem in der Innenverteidigung. Nationaltrainer Fernando Santos nominierte deshalb zwei Abwehrspieler nach, weil auch Pepe wegen einer Coronaerkrankung fehlen wird.

Die Türkei glaubt an sich und eine Überraschung. „Weg C ist definitiv der schwierigste. Aber die Entwicklung der Mannschaft, des Stabs und des TFF, seit ich dort bin, gibt mir Hoffnung. Unser Wunsch wäre es, das wichtigste das wichtigste Spiel (Playoff-Finale, Anm. d. Red.) zurück in die Türkei zu holen, um zu sehen, was wir erreichen können“, sagte Stefan Kuntz nach der Auslosung im vergangenen Jahr.

Das Play-off-Halbfinale für die Qualifikation zur WM 2022 zwischen Portugal und der Türkei steigt am Donnerstag, 24. März 2022, um 20.45 Uhr in Porto. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können

Portugal gegen Türkei: WM-Qualifikation live im Free-TV?

Das Play-Off-Halbfinale zwischen Portugal und der Türkei wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der WM-Qualifikation liegen beim Streaminganbieter DAZN.

Portugal gegen Türkei: WM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Play-off-Halbfinale zwischen Portugal und der Türkei im Live-Stream übertragen.

wird das Play-off-Halbfinale zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Donnerstag, 24. März 2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

