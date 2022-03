Portugal gegen Nordmazedonien: WM-Playoffs heute live im TV und Live-Stream

Cristiano Ronaldo will sich mit Portugal für die WM 2022 in Katar qualifizieren. © Pedro Correia/imago

Portugal muss im Finale der WM-Playoffs überraschend gegen Nordmazedonien ran. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Porto - Für die Nationalmannschaft Portugals und ihren Superstar Cristiano Ronaldo kommt es am Dienstagabend (29.03.2022) zum Showdown. In den finalen Playoffs zur WM 2022 in Katar werden die letzten beiden Tickets für das wichtigste Fußball-Turnier der Welt vergeben. Portugal trifft dabei ausgerechnet auf Nordmazedonien.

Der Underdog aus Nordmazedonien hatte bereits in der vergangenen Woche den amtierenden Europameister Italien im Kampf um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar eliminiert. Über 90 Minuten hinweg fand die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini keine Antwort auf die eigentlich deutlich schwächer eingestuften Nordmazedonier. In der 92. Minute erfüllte Trajkovski dann die Träume eines ganzen Landes und traf zum 0:1-Siegtreffer. Besonders bitter für Italien: Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass die Azzurri eine Weltmeisterschaft verpassen.

Portugal gegen Nordmazedonien: Spannung schon im Halbfinale

Nordmazedonien geht nach diesem furiosen Sieg natürlich mit breiter Brust in das Duell gegen Portugal. Deren Playoff-Halbfinale gegen die Türkei entwickelte sich auch zu einem Krimi. Zwar führte die Mannschaft zunächst mit 2:0, in der Schlussphase konnten die Türken aber noch einmal rankommen, ein Elfmeter für die Mannschaft des deutschen Trainers Stefan Kunz hätte Verlängerung bedeutet.

Doch Stürmer Burak Yilmaz versemmelte die Gelegenheit, wenige Minuten später machte der eingewechselte Nunes dann den Sack zu und traf zum 3:1-Endstand.

Das Playoff-Finale für die Qualifikation zur WM 2022 zwischen Portugal und Nordmazedonien steigt am Dienstag, 29. März 2022, um 20.45 Uhr in Porto. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können

Portugal gegen Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im Free-TV?

Das Playoff-Finale zwischen Portugal und Nordmazedonien wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der WM-Qualifikation liegen beim Streaminganbieter DAZN.

Portugal gegen Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Play-off-Finale zwischen Portugal und Nordmazedonien im Live-Stream übertragen.

wird das Play-off-Finale zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 29. März 2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

