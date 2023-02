Popp übt Kritik am Fifa-Sponsor

Von: Frank Hellmann

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp. © dpa

„Visit Saudi“ gilt als möglicher Partner der Frauen-WM in Australien und Neuseeland - manch Spielerin ist davon wenig begeistert.

Zunächst herrschte gute Laune auf der digitalen Pressekonferenz aus dem feudalen Golf-Hotel in Marbella, wo sich Alexandra Popp und Sara Däbritz zur ersten Medienrunde im Trainingslager der deutschen Fußballerinnen eingefunden hatte. Schließlich ist die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon am Mittwoch 28 Jahre alt geworden und berichtete erfreut „von mehreren Geburtstagsständchen“. Auch Kapitänin Popp plauderte eingangs entspannt über die guten Bedingungen an der Costa del Sol, ehe dann nach der Rückkehr am Sonntag das Freundschaftsspiel gegen Schweden in Duisburg am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) ansteht.

Es zeigt sich, dass die deutschen Fußballerinnen auf dem Weg zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) weiterhin eine breite Unterstützung erfahren. Knapp 16 000 Tickets sind für den ersten Härtetest verkauft, der Popp an ihre Wurzeln zurückführt: Hier entwickelte sich die Torjägerin einst beim FCR 2001 Duisburg unter der heutigen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zur Nationalspielerin und bestritt dort auch ihr erstes von 124 Länderspielen. „Mehr Duisburg geht nicht“, scherzte die 31-Jährige.

Ganz und gar nicht zum Lachen war der Stehauffrau bei einem anderen Thema: Offenbar hat Saudi-Arabien so große Geldköder für die Fifa ausgelegt, dass der Weltverband tatsächlich laut englischen Medienberichten erwägt, die Tourismuskampagne „Visit Saudi“ zum Partner der Frauen-WM zu machen. Dass dieses Turnier Werbung für ein Land machen soll, in dem Menschen- und Frauenrechte missachtet werden, ist eigentlich ein schlechter Witz.

Man stehe dem „nicht gerade positiv“ gegenüber, sagte Popp. Die Führungsspielerin vom VfL Wolfsburg führte aus: „Ich glaube, die anderen aus anderen Nationen haben schon viel ausgesprochen, dass das kein optimaler Sponsor für eine Frauen-Weltmeisterschaft ist – für das, wofür wir Frauen auch stehen. Ich bin gespannt, was da am Ende bei herauskommt. Mehr als ein bisschen unseren Senf dazugeben, dass wir es nicht gerade gutheißen, können wir leider auch nicht.“

Offenbar sind auch die Verbände von Australien und Neuseeland wieder einmal überrumpelt worden: Beide haben bereits ein Protestschreiben verfasst. Deutlicher als Alexandra Popp äußerten sich andere Stars. DIe US-Stürmerin Alex Morgan bezeichnete das mögliche WM-Sponsoring durch Saudi-Arabien als „bizarr“. hel