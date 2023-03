City-Ärger: Polizei ermittelt vor Duell mit FC Bayern gegen Haaland – Belastendes Video aufgetaucht

Von: Sascha Mehr

Teilen

Vor dem Champions League-Knaller zwischen Manchester City und dem FC Bayern München ermittelt die Polizei gegen Superstar Erling Haaland.

Manchester – Nicht mehr lange, dann kommt es zum Kracher in der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Bayern. Zunächst muss Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft am 11. April in England antreten, eine Woche später findet das Rückspiel in der Allianz Arena statt.

Name Erling Haaland Alter 21 Verein Manchester City Position Mittelstürmer

FC Bayern München: Vorfreude vor Duell mit Manchester City

Es ist ein Duell zweier europäischen Schwergewichte, die zu den Titelfavoriten in der Königsklasse zählen. Einer der beiden Klubs wird seine Ambitionen auf den Gewinn des Henkelpotts aber bereits nach dem Viertelfinale begraben müssen.

Die Vorfreude ist groß, bei Manchester City bekam sie aber zwei Dämpfer und beide Male geht es um Superstar Erling Haaland. Der Norweger musste zuletzt ohne Einsatz von der Nationalmannschaft abreisen. Grund ist eine Leistenverletzung, die den Angreifer zum Zuschauen zwang. Wie lange Haaland fehlen wird und ob er auch für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern ausfällt, ist unklar.

Erling Haaland droht Ärger. © IMAGO/David Blunsden

Außerdem ermittelt die Polizei gegen ihn! Der Grund: Haaland wurde mit dem Handy am Steuer erwischt. Die britische Boulevard-Zeitung The Sun veröffentlichte ein belastendes Video, in dem klar zu sehen ist, wie der Norweger sein Smartphone in der Hand hält und auf das Display schaut, während er seinen Rolls Royce durch Manchester steuert. Der Vorfall soll sich einen Tag nach dem fulminanten 7:0-Sieg über RB Leipzig ereignet haben, bei dem Haaland fünf Treffer erzielte.

FC Bayern München: Ärger um Star des Gegners

„Ich kann bestätigen, dass die Polizei das Bild kennt und untersucht“, sagte ein Polizeisprecher aus Manchester der englischen Boulevard-Zeitung Mirror. Es könnte unangenehme Folgen für Haaland geben. Neben einer Geldtrafe in Höhe von umgerechnet etwas über 200 Euro, die er sicherlich verschmerzen kann, drohen ihm auch sechs Strafpunkte.

Zusätzlich könnte der City-Star sogar seinen Führerschein verlieren, wenn seine bestandene Fahrprüfung nicht länger als zwei Jahre her ist. Es wäre also möglich, dass er demnächst einen Chauffeur für seinen Rolls Roye benötigt – dann könnte er auch weiter fleißig mit seinem Smartphone im Auto spielen.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Vom britischen Automobilverband „The Automobile Association“ hagelte es bereits scharfe Kritik für seine Aktion. „Ein klares Rot, für das es keine Entschuldigung gibt. Es ist gefährlich, während des Fahrens das Handy in der Hand zu halten. Für jemanden, der so effektiv im Toreschießen ist, ist das definitiv ein Eigentor“, sagte ein Sprecher über das Verhalten Haalands. (smr)