Polen gegen Schweden: So sehen Sie das Play-off-Finale zur WM 2022 heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Robert Lewandowski. © Marcin Karczewski/Imago

Im Play-off-Finale zur WM-Qualifikation trifft Polen auf Schweden: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Chorzow - Die Spannung steigt für die verbliebenden Teams in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar. In Europa stehen die Finals der Play-offs an, in der die letzten Tickets für die Weltmeisterschaft vergeben werden. Im polnischen Chorzow treffen die Gastgeber, die nach dem Ausschluss Russlands ein Freilos im Halbfinale hatten, auf Schweden, die in einem umkämpften Match Tschechien nach Verlängerung bezwingen konnten.

Polen gegen Schweden: Wer schafft es zur WM 2022?

Beide Verbände wollen unbedingt zur WM 2022 nach Katar, doch nur eine Mannschaft wird es letztendlich schaffen. Polen hat den Vorteil, dass es ein Heimspiel hat und von den eigenen Fans nach vorne gepeitscht wird. Star der polnischen Auswahl ist Robert Lewandowski, auf dem die Hoffnungen ruhen. Der Angreifer des FC Bayern München soll dafür sorgen, dass Polen die Qualifikation für die WM-Endrunde im November gelingt. Für den Superstar der Polen ist es sicherlich die letzte Möglichkeit, noch einmal an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Der schwedische Verband äußerte sich vor den Play-offs kritisch über das Freilos von Polen, denn dadurch haben die Auswahl um Superstar Robert Lewandowski einen Wettbewerbsvorteil, so die Meinung der Skandinavier. Schweden spielte vor wenigen Tagen sein Halbfinale, während sich das polnische Team schonen konnte. In Chorzow wird trotzdem ein völlig offenes Spiel auf Augenhöhe erwartet, in dem die Tagesform entscheiden wird.

Das Play-off-Finale für die Qualifikation zur WM 2022 zwischen Polen und Schweden steigt am Dienstag, 29. März 2022, um 20.45 Uhr in Chorzow. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können

Polen gegen Schweden: WM-Qualifikation live im Free-TV?

Das Play-Off-Finale zwischen Polen und Schweden wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der WM-Qualifikation liegen beim Streaminganbieter DAZN.

Polen gegen Schweden: WM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Play-off-Finale zwischen Polen und Schweden im Live-Stream übertragen.

wird das Play-off-Finale zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 29. März 2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)