Poker auf höchstem Niveau

Von: Manuel Bonke

Eine neues Knipser für die Bayern: Harry Kane. Foto: dpa © dpa

Für mehr als 100 Millionen Euro stimmt Tottenham einem Wechsel von Harry Kane zu Bayern München zu - ein Transfer, der auch der Bundesliga gut zu Gesicht steht

Eine alte Transfer-Weisheit von Karl-Heinz Rummenigge geht so: Wenn der Spieler zu seinem Wort steht, dann fällt auch der Wechsel nicht mehr in sich zusammen. Auf diesen etwas krummen Satz des aktuellen Aufsichtsrats des FC Bayern stützte sich auch die aktuelle Führungsriege der Münchner im Fall des umgarnten Harry Kane. Der Stürmer von Tottenham Hotspur hatte dem deutschen Rekordmeister bereits vor Wochen sein Ja-Wort zu einem Wechsel im Sommer gegeben.

Zwar berichten englische Medien, dass Kane dazu tendiere, doch bei den Spurs zu bleiben. Dieses Szenario sei „Quatsch“, meinen Insider. Dass der englische Nationalmannschaftskapitän im letzten Moment doch noch umfällt, hält man auch in der Münchner Transfer-Taskforce, zu der auch Rummenigge gehört, für äußerst unwahrscheinlich. Nach Berichten diverser Medien in England und Deutschland haben sich die Bayern nun mit Tottenham grundsätzlich über einen Transfer des 30 Jahre alten Weltklasse-Angreifers geeinigt. Noch zu Wochenbeginn war Spurs-Boss Daniel Levy ein Angebot von etwas über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen nicht genug gewesen.

Die Bayern haben ihre Offerte offensichtlich in den vergangenen Tagen nachgebessert – mit Erfolg. Das Fixum, das nach London fließt, liegt nun bei mehr als 100 Millionen Euro. Bei den Münchnern spricht man, wie kolportiert wird, von einem Poker auf ganz hohem Niveau, Levy, ein 61 Jahre alter smarter Verhandler, habe man jetzt endlich geknackt. Ein Kunststück, an dem Champions-League-Sieger Manchester City vor zwei Jahren – trotz eines 150-Millionen-Euro-Angebots im Buhlen um Kane noch gescheitert war.

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe begegneten Levy, wie es heißt, stets zuvorkommend, sie trafen ihn zweimal persönlich in London und hielten den Kontakt auch in der Zwischenzeit immer wieder aufrecht - selbst als Bayern-Ikone Uli Hoeneß vor Wochen lautstark dazwischen polterte und den Deal durch diese taktlose Ungeschicktheit nicht einfacher gemacht hatte. Zuletzt schaltete sich sogar Harry Kane persönlich in den zähen Kaugummi-Transfer ein. Trotz Avancen Levys machte der Spieler keine Anstalten, seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Tottenham zu verlängern. Kane wollte vor dem Premier-League-Auftakt der Spurs am Sonntag bei Brentford Klarheit über seine sportliche Zukunft haben. Dieser Wunsch wurde ihm nach langem Hin und Her jetzt erfüllt.

Bis dato war der Wechsel von Lucas Hernandez (27) 2019 von Atletico Madrid zum FC Bayern für 80 Millionen Euro der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte, inzwischen ist der Verteidiger für etwa 55 Millionen nach Paris verkauft worden. Nun ist Kane die teuerste Neuerwerbung, der dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2028 unterschreiben soll.

Kane wird Topverdiener

Der Transfer des Weltklasse-Angreifers ist auf alle Fälle ein Statement und steht der etwas darbenden Bundesliga gut zu Gesicht. „Jeder weiß, wie gut er ist. Er ist ein Top-Top-Stürmer: rechts, links, mit dem Kopf, Spielqualität, Assists“, schwärmte ManCity-Trainer Pep Guardiola.

Mit Harry Kane schließt der FC Bayern die Vakanz im Sturm, die Robert Lewandowski 2022 nach seinem Abgang zum FC Barcelona, hinterlassen hatte. Allein in der vergangenen Spielzeit kam Kane in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich: 58 Mal in 84 Einsätzen. Diese Verlässlichkeit hat ihn für den FC Bayern so interessant gemacht. Und Qualität hat seinen Preis: Harry Kane würde beim FC Bayern auch absehbar zum Topverdiener aufsteigen, 20 Millionen Euro Jahresgehalt dürften es schon sein, und einen wichtigen Platz in der Hierarchie neben dem derzeit verletzten Nationaltorwart Manuel Neuer, dem längst nicht mehr unantastbaren Offensiv-Allrounder Thomas Müller und dem Mittelfeldantreiber Joshua Kimmich einnehmen.

Münchens Coach Thomas Tuchel kennt die Qualitäten Kanes bestens, der Fußball-Lehrer arbeitete früher selbst in England als Trainer des FC Chelsea in London. Die Verpflichtung des Wunschspielers würde auch bei Tuchel vor dem Pflichtspielstart der Münchner mit dem Supercup am Samstag gegen RB Leipzig für Erleichterung sorgen. mit dpa