Phillip Tietz verlässt Darmstadt 98: Trennung im Guten

Von: Daniel Schmitt

Auch Party kann er: Phillip Tietz (rechts). © Imago

Darmstadt 98 gibt Stürmer Phillip Tietz zum FC Augsburg ab und verliert das Testspiel gegen Norwich City.

Der Schlüssel bleibt, für immer (dazu später mehr), ebenso wie die Erinnerungen an die wohl schönste Zeit in der bisherigen Karriere des Fußballprofis Phillip Tietz. Er, dessen Wechsel vom Bundesligaaufsteiger Darmstadt 98 zum Ligakonkurrenten FC Augsburg am Mittwoch festgezurrt wurde, bedankte sich sodann für zwei wundervolle und emotionale Jahre am Böllenfalltor, an die er sich sein Leben lang zurückerinnern werde. Tietz: „Nicht nur wegen unserer Leistungen auf dem Feld, sondern auch wegen des starken Zusammenhalts innerhalb des Vereins und mit den Fans.“

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hatte, machten die Klubs just vor dem Darmstädter Testspiel am Nachmittag gegen Norwich City publik. Bei der anschließenden 0:1-Niederlage gegen den englischen Zweitligisten stand Tietz selbstverständlich nicht mehr auf dem Rasen.

„Phillip Tietz ist ein gutes Beispiel dafür, dass man beim SV Darmstadt 98 als Spieler hervorragend gefördert wird und gute Entwicklungsmöglichkeiten vorfindet“, ließ sich Lilien-Manager Carsten Wehlmann in einer Mitteilung zitieren. Er unterstrich, dass ein Bleiben des Angreifers trotz ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrags letztlich keine Option war: „Da das Angebot des FC Augsburg unseren Vorstellungen entsprochen hat, haben wir seinem Wechselwunsch zugestimmt“, so Wehlmann. In Darmstadt sind sie auf Transfereinnahmen angewiesen, der ablösefreie Wechsel von Verteidiger Patric Pfeiffer, ebenfalls nach Augsburg, schmerzt da schon genug. Die Fuggerstädter überweisen mindestens 2,5 Millionen Euro für Tietz ins Südhessische.

Der 26-Jährige war 2021 ablösefrei ans Bölle gekommen und seinem Mentor, dem Trainer Torsten Lieberknecht, gefolgt. Beide hatten einst in Braunschweig in derselben Straße gewohnt, Lieberknecht den jungen Tietz aufwachsen gesehen. Für die Lilien erzielte der Offensivmann in 72 Pflichtspielen 29 Tore und war zudem ein absoluter Leader. Sportlich schmerzt der Abgang, keine Frage, wenngleich in Fraser Hornby zuletzt ein ähnlicher Stürmertyp verpflichtet wurde.

Und die Sache mit dem Schlüssel, der für immer bleibt? Tietz ließ sich nach dem Aufstieg einen - wie auch Lieberknecht - auf den Knöchel tätowieren. Der Hintergrund: Der Trainer hatte während der Saison stets von Schlüsselmomenten gesprochen und irgendwann einen echten Türöffner in die Mitte der Kabine gehängt. Ein Talisman der etwas anderen Art. Einer, der für immer bleibt.