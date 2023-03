Per Grätsche zum Titel

Von: Marvin Hoffmann

Eisenfuß Jürgen Kohler weiß, was wichtig ist, um Meister zu werden - er hat die Schale bei den Bayern und Borussia Dortmund geholt.

Weltmeister 1990, Europameister 1996, Champions-League-Sieger 1997 mit Borussia Dortmund, dazu kommen die Deutschen Meisterschaften mit dem FC Bayern München (1990) und zwei weitere mit dem BVB (1996 und 2002). Jürgen Kohler, von den Dortmund-Fans nach einigen spektakulären Rettungstaten im Champions-League-Halbfinale 1997 in Manchester zum „Fußballgott“ ernannt, hat in seiner Karriere so ziemlich alles erreicht. Wenn einer weiß, worauf es im Titelkampf ankommt, dann er. Der 57-Jährige, der nach einigen Trainerstationen mittlerweile als Unternehmensrepräsentant und Vermögensberater arbeitet, sieht vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gute Chancen für den BVB.

„Ich wurde ja belächelt, weil ich von Anfang an gesagt habe, dass Dortmund in dieser Saison echte Chancen auf die Meisterschaft hat. Das war mir aber klar, als ich die ganzen Neuverpflichtungen gesehen habe – das ist ein besserer Kader als noch vor einem Jahr unter Marco Rose. Ich denke, da kann man Borussia Dortmund schon ruhig als einen der Titelaspiranten nennen“, sagt Kohler vor dem Topspiel.

Zu viele Gegentore

Die BVB-Legende legt aber auch den Finger in die schwarzgelbe Wunde. „Meiner Meinung nach“, sagt Kohler, „kassiert der BVB nach wie vor zu viele Gegentore.“ 31 sind es in der laufenden Bundesliga-Spielzeit und damit vier mehr als Verfolger FC Bayern München kassiert hat. „Ja, Dortmund ist stabiler geworden, das stimmt“, sagt Kohler. Der ehemalige beinharte Verteidiger, der keine Grätsche scheute, liebt die Defensivarbeit. Darin sieht er im Fußball den Schlüssel zum Erfolg. Verpflichtungen wie Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck würden da enorm helfen, die erste Meisterschaft für Borussia Dortmund seit 2012 einzufahren.

„In der Rückrunde war jetzt endlich eine gewisse Stabilität da. Da hat man doch direkt gesehen: Wenn man hinten gut steht und gut gegen den Ball spielt, dann kommt auch der Erfolg. Nach vorne hatten die Dortmunder schließlich schon immer ihre Qualitäten“, sagt der einstige BVB-Verteidiger.

Dortmunds Kapitän Marco Reus könne Spiele im Alleingang entscheiden. Für ihn wäre eine Deutsche Meisterschaft der endgültige Schritt zur BVB-Legende. Diese so wichtige Trophäe fehlt ihm noch. „Und wenn du am Ende deiner Karriere bist, stehen nur die Titel in den Geschichtsbüchern. Die Spieler wollen einen bleibenden Eindruck hinterlassen – das geht nur mit Titeln. Ein Titel gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Am Ende des Tages nützt es nichts, ein volles Bankkonto zu haben. Das beruhigt einen zwar – aber deswegen bist du kein Fußballprofi geworden und hast dein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Kohler, der selbst so viele Trophäen in die Luft gestemmt hat.

2:2 und ein schönes Spiel

Gegen die Bayern „kommt es auf alle an“, meint Kohler. Nur im Kollektiv könne Dortmund in München etwas Zählbares holen. „Man muss als gesamte Mannschaft die Leidenschaft mitbringen, sein Tor zu verteidigen. Legt man dann ein gutes Umschaltspiel an den Tag, gewinnst du als Mannschaft auch die dreckigen Spiele – und auch die geben schließlich drei Punkte“, sagt Kohler. Schwächelte der BVB noch in der Hinrunde, weil „Leistungsträger nicht an ihrem Limit gespielt“ haben, würden nun alle an einem Strang ziehen.

Dabei spiele den Schwarzgelben auch die Schwächephase der Bayern in die Karten. Kohler: „Es ist ewig her, dass sie einen Zehn-Punkte-Vorsprung verspielt haben. Das zeigt ja, dass etwas im Argen liegt. Es muss jetzt aber auch niemand meinen, dass nur wegen des Trainerwechsels unter Thomas Tuchel beim FC Bayern München wieder alles läuft“.

Tuchel sei zwar ein guter Trainer, es müssten sich aber auch die Spieler hinterfragen. „Die haben doch die zehn Punkte verspielt“, sagt Kohler, der einen Tipp für das Topspiel wagt. „Ich hoffe auf ein schönes 2:2“, sagt er. Dann wäre der BVB nach 26 Spieltagen immer noch Tabellenführer – und der Traum von der neunten Deutschen Meisterschaft wieder ein Stückchen nähergerückt.

