Paul Pogba: Karriere, Titel, Frau – Das müssen Sie über den französischen Weltstar wissen

Von: Andreas Apetz, Joshua Schößler

Paul Pogba im Trikot der französischen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Sebastian Frej/Imago Images

Paul Pogba war bei der WM 2016 bester Nachwuchsspieler. Seither hat sich vieles getan beim französischen Nationalspieler. Sein Werdegang.

Manchester – Paul Labile Pogba wurde am 15. März 1993 in Lagny-sur-Marne als Sohn guineischer Eltern geboren. Er wuchs im Ballungsraum Paris in der Île-de-France auf. Am 7. Oktober 2009 wechselte er vom AC Le Havre in die Jugend von Manchester United.

Pogbas Beginn bei AC Le Havre und Manchester United

Sein Debüt in der U18 von Manchester United gab er am 10. Oktober 2009. Zwar wurde er im Februar 2011 in den Profikader von Manchester United berufen, spielte aber weiterhin in der U18-Akademie und in der Reservemannschaft.

Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab Pogba beim 3:0-Auswärtssieg gegen Leeds United am 20. September 2011, wo er in der Halbzeitpause eingewechselt wurde. In der Premier League feierte er sein Debüt am 31. Januar 2012 gegen Stoke City. Aufblühen konnte der Franzose unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson jedoch nicht. Nur sieben Mal kam Pogba unter dem britischen Coach zum Einsatz. Ablösefrei verließ er Manchester United nach einer Saison und schloss sich Juventus Turin an.

Steckbrief zu Paul Pogba

Name Paul Labile Pogba Geboren 15. März 1993 Geburtsort Lagny-sur-Marne, Frankreich Sternzeichen Fisch Größe 1,91 Meter Gewicht 84 kg Vereine Manchester United, Juventus Turin Größte Erfolge Weltmeister (2018), Italienischer Meister (2013, 2014, 2015, 2016), Italienischer Pokalsieger (2015, 2016)

Pogbas Zeit bei Juventus Turin

Der italienischen Rekordmeister bot Pogba zunächst einen Vierjahresvertrag an. Bei der „alten Dame“ etablierte sich der französische Neuzugang schnell als Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Neben seiner exzellenten Technik am Ball war Pogba für seine auffallenden Frisuren und seinem Torjubel – den „Dab“ – bekannt. Kurz nach seinem Wechsel nach Turin wurde er mit dem Golden-Boy-Award zum besten Nachwuchsspieler Europas ausgezeichnet.

Vier Spielzeiten lang lief Pogba in schwarz-weißem Trikot auf. Nach 178 Spielen in Italien zog es den Franzosen zurück auf die Insel nach England. Für eine Rekordablöse von 105 Millionen Euro wechselte der Führungsspieler aus Turin zu seinem ehemaligen Verein aus Manchester. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Pogbas Wechsel zu Manchester United und Rückkehr nach Turin

„Paul ist einer der besten Spieler der Welt und einer der Schlüsselfiguren des zukünftigen United-Teams“, lobte Manchesters Trainer José Mourinho den damals teuersten Transfer der Fußballgeschichte auf transfermarkt.de. Doch so richtig in Fahrt kommen, wollte Pogba bei den Red Devils nicht. Seinen Stammplatz im Mittelfeld hatte sich der Franzose zwar gesichert, große sportliche Erfolge blieben jedoch aus. Stattdessen war Pogba häufig die Zielscheibe wütender Fans. Dabei ging es oft um sein extravagantes Erscheinungsbild. Die United-Anhängerschaft warf dem Mittelfeldspieler vor, den Fokus für das Fußballspielen verloren zu haben.

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen wartete die Führungsetage in Manchester mit der Vertragsverlängerung des Franzosen. Im Sommer 2022 wechselte Pogba nach dem Auslaufen seines Vertrages ablösefrei zurück nach Turin. Mit mahnenden Worten verabschiedete er sich aus England. „Mein Gedanke ist, Manchester zu zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben, als sie damit warteten, mir einen Vertrag anzubieten“, wird er auf transfermarkt.de zitiert.

Bei der WM 2014 in Brasilien wurde Paul Pogba zum besten Nachwuchsspieler gewählt

Auch auf dem internationalen Parkett kann Pogba Erfahrungen vorweisen. Am 6. September 2011 stand der gegen die U19-Auswahl Italiens erstmals für Frankreich auf dem Platz. 2013 folgte sein Debüt für die französische A-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien.

22. März 2013: Pogba debütiert für die franzäsische Nationalmannschaft

WM 2014: Frankreich erreicht in Brasilien das Achtelfinale und scheidet dort gegen Deutschland aus

EM 2016: Die französische Nationalmannschaft verliert im Finale gegen Portugal

WM 2018: Frankreich wird Weltmeister. Pogba trifft im Finale

EM 2021: Für die Franzosen ist das Turnier bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz Schluss

Großen Ruhm erntete Pogba bei der WM 2014 in Brasilien. Nachdem er im Spiel gegen Nigeria das erste Tor erzielt hatte, wurde er zum Man of the Match gekürt. Am Ende des Turniers wurde er von der FIFA gar zum besten Nachwuchsspieler gewählt. Bei der EM 2016 in Frankreich erzielte er allerdings nur ein einziges Tor: Im Viertelfinale gegen Island schoss er das 2:0. 2018 holte er mit Frankreich den Weltmeister-Titel. Bei der WM 2022 in Katar wird Pogba versuchen, den Titel zu verteidigen.

Paul Pogba: Titel und Erfolge

Titel Jahr Weltmeister 2018 UEFA-Nations-League-Sieger 2021 U20-Weltmeister 2013 Europa-League-Sieger 2017 Italienischer Meister 2013, 2014, 2015, 2016 Italienischer Pokalsieger 2015, 2016 Italienischer Supercupsieger 2012, 2013, 2015 Englischer Ligapokalsieger 2017

Während seiner Karriere erhielt Pogba außerdem zahlreiche individuelle Auszeichnungen. Darunter auch der Award für den besten U21-Nachwuchsspieler Europas, den Golden Boy.

Paul Pogba: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 11.07.2022 Manchester United Juventus Turin ablösefrei 09.08.2016 Juventus Turin Manchester United 105 Millionen Euro 03.08.2012 Manchester United Reserve Juventus Turin ablösefrei 01.07.2011 Manchester United U18 Manchester United Reserve - 01.07.2009 AC Le Havre U17 Manchester United U18 unbekannt 01.07.2007 US Torcy Jugend AC Le Havre U17 ablösefrei

Paul Pogba: Freundin, Familie und Privates

Pogba ist der jüngste von drei Söhnen. Im Sommer 2022 wurde er von seinem drei Jahre älteren Bruder Mathias Pogba erpresst. Dieser kündigte eine spektakuläre Enthüllung über sein jüngeres Familienmitglied an. Mathias veröffentlichte schließlich ein Video, in welchem er erklärte, dass Paul mehrmals versuchte habe seine Mitspieler – darunter auch Kylian Mbappé – mit einem Fluch zu belegen.

Seit 2019 ist Pogba mit dem bolivianischen Model Maria Zulay verheiratet. Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits im Jahr 2017. Zusammen mit seiner ein Jahr jüngeren Ehefrau hat Pogba mittlerweile zwei Kinder: Labile Shakur und Keyaan Zaahid. Die Geburtstage der beiden Söhen sind nicht bekannt.

Pogba ist bei den Fans für seine auffallenden Frisuren und seinen extravaganten Kleidungsstil bekannt. Sein Faible für Mode bewies er bereits mehrmals bei gemeinsamen Auftritten mit seiner Frau Maria Zulay auf der Pariser Fashion Week. (Joshua Schößler/Andreas Apetz)