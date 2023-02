Paris Saint Germain gegen FC Bayern München: Champions League live im TV und Stream

Der FC Bayern trifft auf PSG. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint Germain. So sehen sie die Partie live im TV und Stream.

Paris/München - Auf den FC Bayern München wartet das bis dato wichtigste Spiel der Saison, denn es geht im Achtelfinal-Hinspiel gegen den französischen Top-Klub Paris Saint Germain. Der deutsche Rekordmeister hat den Vorteil, zuerst in Frankreich zu spielen und dann im Rückspiel vor den eigenen Fans antreten zu können. Paris Saint Germain war mit das schwerste Los, das der FC Bayern München im Achtelfinale hätte ziehen können und die Aufgabe wird extrem schwierig.

Paris Saint Germain gegen FC Bayern München: Wer gewinnt das Hinspiel?

„Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen. Genau so müssen wir weitermachen. Es gibt immer schlechte Phasen im Fußball. Auch wenn PSG eine super Mannschaft ist, in der Champions League ist alles möglich“, sagte Kingsley Coman auf der Pressekonferenz vor der Partie. Der Mittelfeldspieler erinnert sich gerne an sein Tor im Champions League-Finale 2020: „Ja, das war einer der größten Momente meiner Karriere. Danach hat mich das Tor beflügelt. Es ist aber lange her. Es ist aber eine schöne Erinnerung. Ich denke auch gerne an meine Zeit bei PSG zurück.“

„Wir versuchen, hier mutig aufzutreten. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, die Chancen stehen 50:50. Morgen wird erstmal der Weg fürs Rückspiel geebnet. Wir versuchen, ein gutes Auswärtsspiel zu machen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein Top-Spiel machen werden und hoffe, dass wir das bessere Ende für uns haben werden“, so Trainer Julian Nagelsmann zum Duell gegen PSG

Die Champions League-Partie zwischen Paris Saint Germain und dem Bayern München steigt am Dienstag, 14. Februar 2023, um 21 Uhr in Paris. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Paris Saint Germain gegen FC Bayern München: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Paris Saint Germain und dem Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

Paris Saint Germain gegen FC Bayern München: Champions League heute live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen Paris Saint Germain und dem Bayern München sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Um die Partie zwischen Paris Saint Germain und dem Bayern München sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Paris Saint Germain gegen FC Bayern München: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen Paris Saint Germain und dem Bayern München nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Dienstag, 14.02.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.



DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

