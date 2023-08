„Papa, nehmen die dich jetzt mit?“

Von: Jan Christian Müller

Attacke von außen: Schiedsrichter Sascha Stegemann gegen halb Dortmund. Foto: Imago Images. © IMAGO/Laci Perenyi

Eine sehenswerte ARD-Dokumentation beschreibt eindrücklich auch die Schattenseiten der Schiedsrichterei und die Gnadenlosigkeit der Kritiker.

Die beklemmendste Episode kann einen bei der Betrachtung schwerlich kalt lassen. Schiedsrichter Sascha Stegemann berichtet, wie es ihm ergangen ist im April, nachdem er Borussia Dortmund beim Spiel in Bochum einen Strafstoß verwehrt hatte, den er in Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten nicht hätte verwehren dürfen. Stegemann saß ein paar Tage danach mit Frau und Kindern beim Abendbrot, als zwei Polizisten an der Haustür klingelten und Einlass begehrten. Denn die Drohungen waren derart massiv geworden, dass konkrete Sorge um Leib und Leben des Referees und seiner Familie herrschte. „Ich habe den Kindern gesagt, ,Papa hatte gestern ein bisschen Ärger auf der Arbeit.´“ Da blickte Sascha Stegemann in angsterfüllte Gesichter: „Papa, nehmen die dich mit?“ Für den Schiedsrichter war das so ein Moment, „wo du Gänsehaut bekommst und dich fragst, ob das die Sache noch wert ist“.

Druck von der Seitenlinie

Autor Tom Häussler hat die deutschen Profischiedsrichter eine ganze Saison lang begleitet. Herausgekommen ist die sehr sehenswerte fünfteilige Dokumentation „Unparteiisch“, die ab Freitag in der ARD-Mediathek abrufbar sein wird. Es ist keine Heldensaga aus Genres, wie sie in der Vergangenheit über diverse Klubs produziert wurden und vornehmlich den schönen Schein abbilden.

Kamera und Ton begleiten Schiedsrichter in Stunden des Hochgefühls - wie den deutschen WM-Referee Daniel Siebert zum DFB-Pokalfinale in Berlin oder Sven Jablonski, den Shootingstar unter den Eliteleuten, beim Derby zwischen dem Hamburger SV und dem St. Pauli - ebenso wie Stegemann in Bochum und zuvor in Frankfurt beim Spiel der Eintracht gegen Dortmund. Begegnungen mit grundfalsch beurteilten Strafraumszenen, bei denen es der Video Assistant Referee (VAR) jeweils verpasste, die Fehlbarkeit des Unparteiischen auf dem Platz zu heilen. Auch wegen dieser beiden Begebenheiten wurde die Saison 2022/2023 zu einem Spieljahr, in dem die Referees sich teils unbändiger Fanwut ausgesetzt sahen und die Kritik fünf Jahre nach Einführung des Videobeweises neue Dimensionen erreichte.

Hinzu kamen - neben dem negativen Grundrauschen - ungehörige Ausraster von ausgewachsenen Trainern wie Julian Nagelsmann (damals FC Bayern) und Bo Svensson (Mainz 05). Die Dokureihe beschreibt eindrücklich, welch ungeheurer Druck auch aufgrund solch massiver Anfeindungen auf den Schiris lastet - und wie zunehmend aggressivere mediale Berichterstattung und Äußerungen in Sozialen Netzwerken diesen Druck noch potenzieren kann.

Die Filmserie offenbart zudem den Funkverkehr zwischen Schiedsrichtern, deren Assistenten, dem Vierten Unparteiischen und dem Kölner Keller und begleitet Videoassistenten bei ihrer kniffligen Arbeit vor den Bildschirmen. In Sequenzen aus den Schiedsrichter-Trainingslagern in Herzogenaurach vor Saisonstart und Lagos/Portugal in der Winterpause diagnostiziert die DFB-Schiedsrichterleitung Fehler in gebotener Konsequenz.

Fehler, die eine kritische Öffentlichkeit der Spielleitung, erst recht nach der Einführung des VAR, nicht mehr zugesteht - eine Erwartung an Unfehlbarkeit, die von Menschen, weder an Bildschirm noch Pfeife, wohl kaum stabil erfüllt werden kann.

Fünfteilige Dokumentation „Unparteiisch“ in der ARD Mediathek ab 11. August sowie , linear in der ARD am 26. August um 22 Uhr (Folgen 1-3) und 12. September um 23:30 (Folgen 4-5).