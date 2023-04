Pal Dardai zum Dritten bei Hertha BSC

Von: Jan Christian Müller

Zum dritten Mal als Retter gefragt: Pal Dardai. Foto: dpa © dpa

Pal Dardai, der Mann, der Hertha im Herzen trägt, soll in höchster Not einspringen und den Hauptstadtklub retten.

Sandro Schwarz ist ein Verfechter einer unerbittlichen Balljagd. Eigentlich. Doch seine Idee eines intensiven Fußballs hat der Ex-Trainer von Hertha BSC nie umsetzen können. Das gaben die ihm anvertrauten Spieler nicht her. Am Ende hat der 44-Jährige sich irgendwie sogar selbst verraten. Ein Akt der puren Verzweiflung, um zumindest mentale Stabilität in eine heruntergewirtschaftete Mannschaft hineingepumpt zu bekommen: Schwarz hat in den letzten Spielen seiner Amtszeit den längst nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte befindlichen Kevin-Prince Boateng, 36 Jahre alt, in der Startelf aufgeboten. Boateng war mal ein Klassemann, ist aber körperlich weit, weit weg von Bundesliganiveau. Der Versuch war zum Irrtum verdammt.

Mit einem überforderten Boateng im Mittelfeld und vielen weiteren überforderten Mitspielern rumpelte sich die Hertha am Freitagabend mit einer unterirdischen Vorstellung beim 2:5 bei Schalke 04 auf den letzten Tabellenplatz. Selbst ein Anschlusstor zum 1:2 unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff und somit zum psychologisch denkbar günstigsten Zeitpunkt nützte nichts. Völlig ungeordnet tapsten die Herthaner auch nach dem Wechsel übers Feld und torkelten so weitgehend wehrlos ins Verderben.

Die Folge aus diesem Offenbarungseid aller Beteiligten und einem desaströsen Punkteschnitt von 0,78 unter Schwarz war nur noch eine logische, unabdingbare, Schwarz ist klug und emphatisch und realistisch genug, um einzusehen, dass jede andere Entscheidung fahrlässig gewesen wäre: Seit Sonntagmittag ist er Vergangenheit in der Hauptstadt. Die Hertha hatte lange - um ehrlich zu sein: zu lange - zu dem beliebten Trainer gestanden, der sich wegen seiner Persönlichkeit Respekt bei Fans und Führung erarbeitet hatte. Schwarz wurde auch ein Opfer eines ohne Sinn und Verstand zusammengestellten Kaders, in dem es keine Hierarchie und keine Verlässlichkeit gab, den am Ende der alte, heillos überforderte Fahrensmann Boateng zusammenkleben sollte. Ein Irrsinn, der Bände spricht!

Nun soll es Pal Dardai richten. Zum dritten Mal. Das ist vermutlich eine gute Wahl. Der 47-jährige Ungar kennt die Hertha in- und auswendig. Er hat sie schon bei seinen ersten Einsätzen als Retter in der Not vorm Abstieg bewahrt, er hat sie gar zwischenzeitlich mit zweckdienlichem Fußball zweimal nach Europa geführt. Aber er war Fredi Bobic nicht gut genug, an seiner statt kam dann Irrtum Tayfun Korkut.

Mit Dardai, so viel kann gesagt werden, setzt die finanziell schwer angeschlagene Hertha den von Präsident Kay Bernstein postulierten „Berliner Weg“ personell konsequent fort. Bernstein selbst, noch im vergangenen Jahrtausend Mitbegründer der Hertha-Ultragruppe Harlekins Berlin, Sportchef Benjamin Weber, mit kurzer Pause in der Episode unter Fredi Bobic seit fast 20 Jahren für die Hertha tätig, und Pal Dardai, Profi, Jugendtrainer, zum dritten Mal nun Chefcoach. Das klingt glaubwürdig. Und es hat den Augenschein, dass Bernstein damit auch in Richtung des vermeintlich (zu) einflussreichen Investors 777 eine Kerbe eingeschlagen hat. Wäre, wie in verschiedenen Medien kolportiert, Markus Gisdol neuer Hertha-Trainer geworden, hätte man sich des Verdachts nicht erwehren können, dass die US-amerikanische Heuschrecke und deren mit Gisdol gut bekannter 777-Sportchef Johannes Spors (beide ehemals TSG Hoffenheim) sich in dieser bedeutenden Personalfrage durchgesetzt hätte,

Was die letzten sechs Spiele angeht: Die Hertha hat ein Restprogramm vor der Brust, das vor allem mit den Heimspielen gegen Werder Bremen, Stuttgart und Bochum machbare Aufgaben erwarten lässt, Aber das glaubten sie vor dem Spiel beim vormaligen Tabellenletzten Schalke auch.