Otto Rehhagel und seine Erfolge für die Ewigkeit

Von: Jan Christian Müller

Den Trainer Rehhagel zeichnete viel aus, eine Mischung aus Autorität und Väterlichkeit, vor allem aber Unmengen an Fachwissen. © IMAGO/Markus Endberg

Der wahrscheinlich größte deutsche Fußballtrainer wird 85 Jahre alt - eine Ode an einen Mann, der im Umgang mit den Medien nicht immer einfach war.

Zum Wochenstart hat sich die Frankfurter Reporterlegende Hartmut Scherzer zu seinem örtlichen Postamt vor den Toren der Stadt begeben und ein Paket mit einem dicken Buch inklusive persönlicher Widmung an Otto Rehhagel aufgegeben. Die Adresse des alten Trainer-Haudegens in Essen hatte sich Scherzer zuvor telefonisch von Rehhagels Gattin Beate übermitteln lassen. Die geht nämlich stets ans Telefon, damit Otto seine Ruhe hat.

An diesem Mittwoch begeht das Trainer-Urgestein - wahrscheinlich das Größte seiner Art hierzulande - im Urlaub auf Sylt seinen 85. Geburtstag. Der Lauf des Schicksals will es so, dass sich der ebenfalls noch guter Gesundheit erfreuende Scherzer genau 57 Tage älter ist als Rehhagel, den der Journalist in seinem Wälzer „Weltsport“ als Weggefährte zahlreicher Sportikonen auf zwei Seiten bedacht hat.

EM-Titel als Krönung

Was allemal berechtigt erscheint als Hommage an einen, der Erfolge für die Ewigkeit geschafft hat; der Werder Bremen aus der zweiten Liga zum Europapokal 1992 führte, den 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger 1998 direkt zur Deutschen Meisterschaft und die Nationalmannschaft Griechenlands sensationell 2004 zum Europameistertitel. In einem Turnier übrigens, in dem Deutschland unter Rudi Völler bereits ruhmlos nach der Vorrunde abreisen musste.

Otto Rehhagel hat danach abgelehnt, statt griechischer fortan deutscher Nationaltrainer zu werden, und er hat seitdem nicht mehr viele Interviews gegeben, wiewohl er ein grandioser Geschichtenerzähler ist. Für die Frankfurter Rundschau machte er im Vorfeld der WM 2010 eine Ausnahme und verriet dabei eine Begabung, die aktuellen Bundestrainer:innen eventuell abgeht: „Meine Stärke ist vielleicht, dass ich die Möglichkeiten eines Spielers hundert Prozent einschätzen kann.“

Ja, das hat in der Tat sehr lange geklappt, König Otto mit seinem Elefantengedächtnis vergisst auch nicht, auf seine erste Trainerstation hinzuweisen: den FV Rockenhausen, den er 1972 ehrenamtlich in der A-Liga abgeschlagen am Tabellenende übernahm, als er sich hauptberuflich noch als Wadenbeißer beim 1. FC Kaiserslautern verdingte. Prompt schaffte Rockenberg am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Es fing also schon prächtig an.

Nun gut, es hörte nicht ganz so prächtig auf: Den letzten Job, als Rehhagel auf seine alten Tage der in alter Liebe verbundenen Hertha in Berlin noch mal auf die Füße helfen wollte, hätte er sich besser erspart. Das ging furchtbar in die Hose. Schwamm drüber.

Denn die Errungenschaften des Fußballlehrers sind in der Tat monumental. Rehhagel hat das in einer Mischung aus Autorität und Väterlichkeit geschafft, und natürlich mit Unmengen an Fachwissen. In seinen anderthalb Jahrzehnten bei Werder Bremen, wo er die ihm ergebenen Spieler fast wie ein Sektenführer vor der bösen Welt da draußen abschirmte, hat er aus dem Stürmer Marco Bode kurzerhand mal einen linken Offensivverteidiger gemacht. Das Gespräch nach erfolgreicher Umschulung lief in der Erinnerung Rehhagels ungefähr so: „Wissen Sie, Herr Bode, weshalb Sie linker Verteidiger gespielt haben?“ „Ehrlich gesagt, nein, weiß ich nicht.“ „Weil Sie Abitur haben und es deshalb viel schneller begreifen, sich umzustellen.“ Bode wurde, Otto sei Dank, dann als Linksverteidiger mit Deutschland Vize-Weltmeister 2002.

Weniger folgsam als die Spieler waren mitunter die Medien. Die Trainerikone hat sich oft genug über missliebige Beurteilungen seiner Arbeit geärgert. Allerspätestens, seit der „Stern“ ihn mit seiner Werder-Mannschaft in der stolzen Montur eines Schiffskapitäns zum Fototermin aufs Schulschiff lockte und den seitengroßen Aufmacher hinterlistig mit der Schlagzeile „Antreten zum Abtakeln“ versah, ist Rehhagel im Umgang mit Journalisten (und erst recht mit Journalistinnen) endgültig zum Kauz geworden. Seitdem betrachtete er die Presselandschaft als vermintes Gelände.

Nur einer war Chef: Otto

Seine Belehrungen sind Legende. Etwa diese nach dem EM-Sieg 2004 in Lissabon im Stadion des Lichts, genau dort also, wo er 1992 Wynton Rufer und Klaus Allofs mit Werder Bremen zum Europapokalsieg navigiert hatte: „Was die Journalisten ja nicht so gerne hören, und Sie, Herr Müller, auch nicht, das können Sie ruhig schreiben: Ich habe auch hier die demokratische Diktatur eingeführt. Das ist doch klar: Einer muss das Sagen haben. Hat euer Chef doch auch. Oder macht bei euch jeder, was er will?“ Offenbar waren ihm die flachen Hierarchien bei der Frankfurter Rundschau nicht so geläufig.

Wie dem auch sei, im FR-Interview bedeutete Rehhagel im Frühsommer 2010 aus jahrzehntelanger Erfahrung: „Journalisten müssen die Schuld auch mal bei sich suchen.“ Und er folgerte messerscharf: „Ein ständiger Kritiker ist ein Brückeneinreißer. Ich bin ein Brückenbauer.“

Das Geheimnis des epischen EM-Triumphs mit Griechenland hat der strukturkonservative Vorgesetzte später nicht nur taktisch mit der wundersamen Wiedererfindung des klassischen Liberos erklärt, sondern auch mit seiner Herangehensweise in bedeutenden Fragen der Disziplin: „Ich habe meinen Jungs gesagt: Wir können nicht nachts um halb eins noch einen doppelten Espresso trinken. Und wenn wir uns morgens treffen, sage ich ihnen: 9.30 Uhr! Deutscher Zeit! Nicht griechischer Zeit!“

Herzlichen Glückwunsch zum 85, Otto Rehhagel, pünktlich am 9. August.

Meisterhafter Aufsteiger: Rehhagel überrascht 1998 mit dem 1. FC Kaiserslautern. © dpa