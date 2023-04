„Möglich ist alles“: Kahn erklärt nachträgliche Neuer-Strafe

Droht Manuel Neuer nach seinem Skandal-Interview eine Strafe vom FC Bayern? Vorstandsboss Oliver Kahn erklärt den aktuellen Stand rund um den Kapitän.

München – Manuel Neuer sorgte um den Jahreswechsel für mächtig Wirbel beim FC Bayern München. Erst brach sich der Torhüter beim Skitourengehen das Bein, dann gab er Anfang Februar ein viel beachtetes Interview. Darin verteidigte der FCB-Kapitän seinen gefeuerten Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic und attackierte die Bosse. Oliver Kahn äußerte sich nun über eine mögliche nachträgliche Strafe für Neuer.

Manuel Neuer Geboren: 27.03.1986 (37) in Gelsenkirchen Beim FC Bayern seit Juli 2011 Vertrag bis 30. Juni 2024 Leistungsdaten beim FC Bayern: 488 Pflichtspiele, 384 Gegentore, 233 Mal mit weißer Weste

Bayern-Bosse sauer nach Manuel Neuers Skandal-Interview

„Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt“, hatte Manuel Neuer in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zur Entlassung von Tapalovic gesagt. Der 37-Jährige vermisste das „Menschliche“. Er habe gedacht „wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe.“

Die Führungsetage beim FC Bayern war über das unabgesprochene Interview natürlich alles andere als begeistert. Besonders Oliver Kahn brodelte nach dem Neuer-Interview. Der Vorstandsboss konterte, die Aussagen in Zusammenhang mit der Tapalovic-Freistellung werden „weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht“. Zudem kündigte Kahn „sehr deutliche“ Gespräche an.

Manuel Neuer drohte Strafe vom FC Bayern: Kahn kündigte „sehr deutliche“ Gespräche an

Diese Gespräche laufen nun seit geraumer Zeit, mittlerweile scheinen sich die Wogen ein wenig geglättet zu haben. Neuer drohte aufgrund seines öffentlichen Alleingangs eine empfindliche Strafe.

Die Bayern-Fans rasteten wegen des Neuer-Interviews komplett aus, manch einer sah sogar einen „Grund für eine fristlose Kündigung“. Ganz so schlimm dürfte es allerdings nicht kommen. Im Gegenteil: Kahn gibt sich gegenüber Neuer versöhnlich.

„Möglich ist alles“: Kahn erklärt nachträgliche Neuer-Strafe

„Wir sind im Austausch. Wir sprechen miteinander. Möglich ist vieles und gar nichts im Leben“, sagte Kahn am Sonntag (2. April) bei Sky90 auf die Frage nach einer nachträglichen möglichen Strafe für Neuer wegen des Interviews. Einen genauen Zeitpunkt für eine finale Entscheidung wollte sich der 53-Jährige jedoch nicht entlocken lassen. Im Raum steht eine Geldstrafe, um die Neuer aufgrund seiner Verdienste für den FC Bayern womöglich sogar herumzukommen scheint.

„Ja, so in die Richtung geht das. Manuel hat unglaublich viel für diesen Verein geleistet. Das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet. Dass man diese Leistungen, die er gebracht hat, nicht vergisst. Deswegen unterstützen wir ihn jetzt“, erklärte Kahn auf weitere Nachfragen. Der neue Trainer Thomas Tuchel hatte bereits betont, dass er Neuer als wichtigen Führungsspieler ansieht und deshalb das direkte Gespräch gesucht. Derweil bereitet sich der Keeper nach seiner schweren Verletzung auf das Comeback vor.

Manuel Neuer in Comeback-Plan – Kahn wehrt Tapalovic-Rückkehr ab

„Manuel ist auf einem sehr guten Weg, aber es ist für ihn keine einfache Situation. Aber er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich zurückkämpfen kann. Wir hoffen, dass er bald wieder zurückkehrt“, gab Kahn ein Update zu Neuers Forschritten in der Reha.

Eine Rückkehr des ehemaligen Torwarttrainers Toni Tapalovic schloss Kahn allerdings rigoros aus. Ex-Trainer Julian Nagelsmann soll die treibende Kraft hinter der Freistellung gewesen sein. Dessen Nachfolger Thomas Tuchel gab am Montag seine vierte PK als Bayern-Trainer. (ck)