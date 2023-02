Bierhoff meldet sich mit skurriler Prognose: Miro Müller schießt Deutschland 2030 zum WM-Titel

Von: Marius Epp

Oliver Bierhoff hat sich nach seinem DFB-Aus aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt meldet er sich mit einer gewagten Prognose zu Wort.

München – „Training im Metaverse“, „Schlafmanagement für Spieler“ oder eine „Analyse der ausgeatmeten Luft“: An innovativen Ideen mangelt es Oliver Bierhoff auch nach seiner Zeit im Amt nicht. Was nach Zukunftsfantasie klingt, soll laut dem geschiedenen DFB-Geschäftsführer schon in wenigen Jahren völlig normal sein, wie auch tz.de berichtet.

Oliver Bierhoff Geboren: 1. Mai 1968 (Alter 54 Jahre), Karlsruhe Länderspiele: 70 Länderspieltore: 37 Nicht mehr beim DFB seit: 5. Dezember 2022

Oliver Bierhoff sieht DFB in der Vorreiterrolle – WM-Titel 2030

Der deutsche Fußball wird laut ihm eine Vorreiterrolle in Sachen Modernisierung und Technologie einnehmen. In einem Gastbeitrag für das Buch „Next.2030“, das sich mit Deutschlands Zukunftsvisionen auseinandersetzt, wagt er die kühne Prognose: Deutschland wird 2030 Weltmeister.

Die These untermauert er mit einer achtseitigen Begründung. Immer im Fokus: Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. In seiner Vision streckt DFB-Kapitän Jamal Musiala 2030 in Australien die WM-Trophäe in die Luft. Das Siegtor schießt ein gewisser Miro Müller nach einer „traumhaften Kombination von Kai Havertz und Youssoufa Moukoko“. Miro Müller?

Deutschland wird 2030 Weltmeister! Oliver Bierhoff meldet sich nach seinem DFB-Aus mit einer kühnen These. © IMAGO/Robin Rudel

Oliver Bierhoff sicher: Auf Schlafplanung, Metaverse und Co. wird es ankommen

Bierhoffs Stürmer gibt es natürlich nicht wirklich. Es handelt sich nicht um eine echte Person, sondern um den imaginären deutschen Torschützenkönig bei der WM 2030. Den Topstürmer, den Deutschland so schmerzlich vermisst. Er soll selbstverständlich aus der eigenen DFB-Akademie kommen – eine DFB-Bilderbuchkarriere eben.

Bierhoff ist sich sicher, dass der Fußball sich in den nächsten Jahren revolutionieren wird. Und Deutschland sich hier einen Vorsprung verschaffen wird. „Es sind inzwischen eben viele neue Faktoren dazugekommen. Schlafplanung zum Beispiel. Training im Metaverse. Zu 99 Prozent exakte Verletzungsprognosen dank KI“, schreibt Bierhoff. KI steht für Künstliche Intelligenz.

Oliver Bierhoff vertraut auf „Schlaf-Management“ und „Analyse der ausgeatmeten Luft“

Er geht in seinem Text auch ins Detail. Beispiel gefällig? „2030 ist ein ausgefeiltes Schlaf-Management für jeden Spieler während des Turniers normal – dazu die Analyse der ausgeatmeten Luft.“ Die ältere Generation wird skeptisch sein – Trainer wie Julian Nagelsmann werden solche Dinge mit Interesse verfolgen. Jetzt muss besagter Miro nur noch geboren werden. (epp)