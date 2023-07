Abgänge fix: Duo verlässt FC Bayern München

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München hat Daley Blind und Joao Cancelo offiziell verabschiedet. Dass das Duo geht, war vorher bereits sicher.

München – Der FC Bayern München treibt seine Kaderplanung weiter voran. Mit Hochdruck wird an Neuzugängen gearbeitet, die den deutschen Rekordmeister signifikant verstärken, damit es nicht erneut solch eine enttäuschende Saison gibt wie die vergangene. Der FCB schied im DFB-Pokal und der Champions League früh aus, konnte aber zumindest die elfte deutsche Meisterschaft in Serie feiern.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 (Alter 29 Jahre), Barreiro, Portugal Verein: Manchester City Position: Rechtsverteidiger

FC Bayern München verabschiedet Duo

Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), die beide ablösefrei an die Säbener Straße kommen, sollen erst der Anfang der Transferoffensive des FC Bayern München gewesen sein. Doch nicht nur auf der Seite der Zugänge gibt es Bewegung, auch bei den Abgängen tut sich etwas.

Der FC Bayern München hat Daley Blind und Joao Cancelo offiziell verabschiedet. „Danke für euren Einsatz, Joao und Daley. Servus und alles Gute für eure Zukunft“, twitterte der deutsche Rekordmeister und bestätigte, was längst klar war. Bei Blind, der im Winter einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieb, verzichtete der Klub auf eine Verlängerung.

Daley Blind (l.) und Joao Cancelo wurden vom FC Bayern München offiziell verabschiedet. © IMAGO/Darius Simka

Anders war die Situation bei Cancelo, der per Leihe von Manchester City an die Säbener Straße wechselte. Der FC Bayern München besaß eine Kaufoption, die er nicht zog. Es wurde aber offenbar komplett darauf verzichtet, mit dem amtierenden Champions League-Sieger in Verhandlungen zu treten, um den Preis zu drücken und Cancelo womöglich doch fest an sich binden zu können.

FC Bayern München: Cancelo und Blind enttäuschen

Cancelo startete vielversprechend beim FC Bayern. Im Pokalspiel in Mainz drehte der Portugiese auf und zeigte, was die Fans von ihm erwarten können. Unter Julian Nagelsmann fand er sich aber plötzlich regelmäßig auf der Bank wieder. Nach dem Trainerwechsel zu Thomas Tuchel sicherte sich der 29-Jährige einen Stammplatz, schaffte es aber nicht, konstant starke Leistungen zu zeigen.

Blind wurde als Verstärkung für die Defensive geholt. Die Verpflichtung stellte kein finanzielles Risiko dar, weil der Niederländer vereinslos war – sein Vertrag bei Ajax Amsterdam war aufgelöst worden. Der 33-Jährige schaffte es allerdings zu keiner Zeit, eine ernsthafte Option für Nagelsmann oder später Tuchel zu sein. Bei ihm ist offen, zu welchem Verein es ihn zieht. (smr)