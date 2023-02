FC Bayern München vor überraschender Rückholaktion von Offensivspieler?

Von: Sascha Mehr

Eine Leihgabe des FC Bayern München überzeugt bei seinem neuen Klub und hat sich einen Stammplatz erkämpft. Sein Ziel bleibt eine Rückkehr an die Säbener Straße.

München – Gabriel Vidovic gilt als großes Talent im offensiven Mittelfeld. Der gebürtige Augsburger mit kroatischen Wurzeln wechselte bereits 2016 an den FC Bayern-Campus und durchlief die Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters. In der letzten Saison feierte er im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld sein Debüt in der Fußball-Bundesliga, als er kurz vor Schluss eingewechselt wurde. In der laufenden Spielzeit steuerte er bei seinem einzigen Bundesligaspiel, dem 7:1-Erfolg in Bochum, eine Vorlage bei.

FC Bayern München: Große Wertschätzung für Vidovic

Wegen der großen Konkurrenz im Kader des FC Bayern München standen seine Chancen auf regelmäßige Einsätze in der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eher schlecht. Eine ganze Saison in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Bayern spielt, war für die Verantwortlichen aber auch keine Option. „Wir werden gucken, was das Sinnvollste für seine Laufbahn ist. Eigentlich ist er ein Spieler, der auf den Acker muss in einer besseren Liga als der Regionalliga, weil er einfach extrem gut ist“, sagte Trainer Julian Nagelsmann im vergangenen Sommer gegenüber dem Kicker.

Der FC Augsburg zeigte Interesse an einer Verpflichtung, letztendlich bekam aber Vitesse Arnheim aus den Niederlanden den Zuschlag. Die Tatsache, dass für den FC Bayern München nur eine Leihe und kein Verkauf infrage kommt, zeigt die Wertschätzung für den 19-Jährigen. An der Säbener Straße traut man ihm den Sprung zu, in der Mannschaft von Julian Nagelsmann Fuß zu fassen – nur halt noch nicht sofort. In Arnheim soll er Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln und sich weiterentwickeln.

FC Bayern München: Vidovic kämpft für Rückkehr

„Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht. Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden. Gabriel hat dort größere Chancen, regelmäßig zu spielen. Arnheim ist eine sehr anerkannte europäische Adresse für die Entwicklung von Talenten. Das zeigen Beispiele wie Mason Mount oder Martin Ödegaard. Wir sind sicher, dass Gabriel in Arnheim den nächsten Schritt machen wird, und wir werden seine Entwicklung dort genau beobachten“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Verkündung des Transfers im vergangenen August.

In Arnheim benötigte der 19-Jährige keinerlei Eingewöhnungszeit und sicherte sich in Windeseile einen Stammplatz. Vidovic stand in 17 von 18 möglichen Ligaspielen auf dem Platz und erzielte drei Tore. „Ich bekomme sehr positives Feedback. Unser gesamtes Team entwickelt sich gut und es macht Spaß, Teil dieses Projekts zu sein“, sagte der Mittelfeldspieler kürzlich im Gespräch mit der kroatischen Tageszeitung Vecernji list.

Vidovic hat nach Informationen des Sportportals Spox regelmäßig Kontakt mit Talent-Manager Halil Altintop und sogar mit Cheftrainer Nagelsmann. Die Leihe zu Vitesse Arnheim endet nach der laufenden Saison, wie es dann weitergeht für den Offensivspieler, ist offen. Zunächst ist er mit der kroatischen U21-Nationalmannschaft bei der EM und will um den Titel spielen. Für welchen Verein er in der kommenden Saison aufläuft, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Langfristig will er aber wieder zurück an die Säbener Straße und einen festen Platz im Kader von Nagelsmann. „Mein Ziel ist klar: Ich will mich dem FC Bayern empfehlen“, so Vidovic.

Unterdessen zeigt der FC Bayern München offenbar Interesse an einem Juwel von Manchester United und will den Offensivspieler an die Säbener Straße holen. (smr)