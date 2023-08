Offenbacher Kickers unter Zugzwang

Von: Jörg Moll

Teilen

Gibt den Takt vor beim OFC: Maximilian Rossmann. © Hartenfelser/Imago

Die Offenbacher Kickers brauchen gegen die Eintracht dringend ein Erfolgserlebnis nach zwei Niederlagen zum Saisonstart / Kapitän Rossmann optimistisch

Maximilian Rossmann ist ein Freund des ehrlichen Wortes. Der 28-Jährige, seit dieser Saison Kapitän des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, ist über den Fehlstart mit zwei Niederlagen natürlich alles andere als begeistert. Doch der Innenverteidiger benennt klar die Unterschiede zur vergangenen Saison, die der OFC nach drei Trainerwechseln und kompletter zwischenzeitlicher Verunsicherung auf Rang acht abgeschlossen hatte. „Es ist erst Spieltag drei. Und wir sind jetzt schon als Mannschaft weiter als damals nach acht Monaten“, sagt Rossmann.

„Dürsten nach Erfolg“

Der 1,92 Meter große Abwehrchef hat in den vergangenen Tagen als erfahrener Akteur und Kapitän einige Gespräche mit Mitspielern geführt. „Dazu musst du ein Feingefühl dafür entwickeln, in die Leute reinzuhorchen. Aber das mache ich als erfahrener Spieler, nicht weil ich die Binde trage.“

Auch in einer großen Sitzung mit Trainer Christian Neidhart wurde nach dem 1:2 in Aalen Klartext gesprochen. Eine Sitzung, die der Kapitän als notwendig und zielführend ansieht. „Der Trainer hat uns klargemacht, dass es so nicht geht.“

Dass es insgesamt gutgehen kann, davon ist Rossmann weiterhin überzeugt. „Es ist noch vieles möglich. Wir haben ein erfahrenes Trainerteam, in Mele Mosqueda einen sehr guten Konditionstrainer hinzubekommen.“ Der OFC sei in vielen Bereichen besser aufgestellt. „Wir sind auf einem guten Weg“, wird Rossmann nicht müde zu betonen.

Aber er spricht auch offen an, was noch fehlt. „Wir müssen dahin kommen, dass die Gegner über uns sagen: Was sind das für Wahnsinnige?“ Soweit aber seien die Kickers noch nicht – und dann kommt eben auch die Psychologie ins Spiel. „Wir hätten gegen Stuttgart gewinnen können, dann wären wir schon mit einem anderen Selbstverständnis nach Aalen gefahren. Stattdessen fangen wir so ein spätes Gegentor – das macht etwas mit dir.“

Dass der OFC nun am Sonntag (16 Uhr) gegen die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht unter enormem Druck steht, mag Rossmann gar nicht verschweigen. „Aber wir dürsten ja selbst nach Erfolg, sind extrem unzufrieden mit dem Start.“

Vielleicht habe dieser Fehlstart auch etwas gutes: „Wir werden als Mannschaft enger zusammenrücken.“ Und eines sei nun mal auch Fakt. „Bei allem Respekt: Die Eintracht ist sicherlich nicht besser als wir.“ Das zu zeigen, wird die Kernaufgabe am Sonntag am Bieberer Berg sein.