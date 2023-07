Nur die Ruhe

Von: Jörg Moll

Bringt er den OFC zurück in die Erfolgsspur? Trainer Christian Neidhart (Mitte). © IMAGO/Hartenfelser

Die Offenbacher Kickers sehen sich jetzt schon besser aufgestellt als in der vergangenen Saison.

Es war der erste richtige Härtetest in dieser Sommervorbereitung für die Offenbacher Kickers. Und er brachte neben vielen guten Erkenntnissen auch die Gewissheit: Tore erzielen ist noch immer die schwerste Disziplin. Beim 0:0 beim bayerischen Fußball-Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg traf der Südwest-Regionalligist auf einen Gegner, der nächste Woche bereits wieder in die Saison startet, und entsprechend weiter ist in der Vorbereitung.

Doch was die Kickers über weite Strecken auf dem Platz am Aschaffenburger Schönbusch vor 1339 Zuschauern, darunter sicher 400, deren Herz für den OFC schlägt, ablieferten, macht Hoffnung. „Es war ein guter Test“, sagt Abwehrchef Maximilan Rossmann, der stolz die Spielführerbinde trug. „Ich genieße das“, sagt er. Die Beantwortung der Kapitänsfrage steht allerdings noch aus.

Der 28-Jährige ist ein Beispiel dafür, wie sich der Wind gedreht hat in Offenbach. „Ich war letzte Saison mit allem unzufrieden“, räumte er ein. Doch binnen weniger Wochen Vorbereitung hat sich Rossmanns Sicht der Dinge gedreht. „Wir haben richtig gute Leute, richtig gute Trainer und richtig guten Zug im Training. Auch der Test war gut“, lobte er.

In der Tat hatten die Kickers gegen einen Gegner, der sein Heil in konsequenter Abwehrarbeit und gelegentlichen Kontern suchte, über 90 Minuten fast alles im Griff. „Man sieht die Spielidee, die Abläufe, die Muster, sie geben dir Sicherheit“, sagte Rossmann: „Alles das, was vergangene Saison gefehlt hat.“

Noch drei Wochen Zeit

Auch Trainer Christian Neidhart hakte die Nullnummer unter der Rubrik „wertvolle Erkenntnisse“ ab. „Das war genauso ein Test, wie wir ihn brauchen, weil wir das in der Liga oft wiedererleben werden. Der Gegner steht tief, um die Null zu verteidigen. Da kriegst du nur Ruhe rein, wenn du deine Chancen nutzt“, erklärte Neidhart.

Dass das nicht gelang, störte ihn noch nicht allzu sehr, weil er eben viele wichtige Erkenntnisse zur Veranschaulichung aus Aschaffenburg mitgenommen hat. Weil er registriert hat, „dass die Jungs vieles schon sehr gut angenommen haben und die Abläufe stimmen.“ Und weil er als routinierter Trainer eben auch weiß, dass der OFC noch drei Wochen Zeit hat bis zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers. Dann wartet ziemlich sicher ein ähnliches Geduldsspiel auf die Offenbacher Kickers.