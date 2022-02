Nordderby im TV und Stream: Hier sehen Sie HSV gegen Werder Bremen live.

110. Liga-Duell

Am 24. Spieltag treffen der HSV und Werder Bremen zum 110. Mal in einem Liga-Duell aufeinander. Hier sehen Sie das Nordderby live im TV und Stream.

Hamburg – Es ist das Duell des Spieltages. Der HSV empfängt den SV Werder Bremen zum 110. Nordderby. 109 Mal trafen die beiden Nordvereine in der Bundesliga aufeinander, einmal in Liga 2. Das Duell im September letzten Jahres konnten die Hamburg mit 2:0 gewinnen. Das Duell am 24. Spieltag wird jetzt auch tabellarisch zu einem echten Kracher. Es trifft der Tabellenführer Bremen auf seinen direkten Verfolger aus Hamburg. Die beiden Vereine trennt in der Tabelle aktuell nur ein einziger Punkt.

Wo Sie das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen live verfolgen können, verrät 24hamburg.de* hier.

Und wer hat die besseren Chancen auf den Derbysieg? Nun, darüber streiten die Experten noch. Während Ex-Bremen-Torwart Tim Wiese an einen Werder-Sieg glaubt*, sprechen viele Statistiken eher für den HSV*. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.