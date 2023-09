Noch ein Rückschlag für den FSV Frankfurt

Von: Stefan Fritschi

Im Duell: Tim Weissmann vom FSV Frankfurt gegen Tino Bradara von der SGV Freiberg. © IMAGO/Jan Huebner

Regionalligist FSV Frankfurt kassiert gegen den SGV Freiberg die dritte Niederlage binnen acht Tagen

Als der Schlusspfiff ertönte, da sackte Justin Ospelt erst mal zu Boden in seinem Fünfmeterraum. Wenige Augenblicke davor war der Torwart des FSV Frankfurt noch entschlossen in den gegnerischen Strafraum marschiert, hatte nach Eckstoß das Kopfballduell gewonnen und es somit Lukas Hupfauf ermöglicht, sein erstes Tor in der Fußball-Regionalliga Südwest zu erzielen. Doch dann war Schluss – und die dritte Niederlage der Schwarz-Blauen innerhalb acht Tagen perfekt, diesmal gab’s ein 2:3 (0:2) gegen den SGV Freiberg.

„Wir haben den Anspruch, gegen Freiberg drei Punkte zu holen. Doch wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, waren zu wenig aggressiv“, lautete die ernüchternde Bilanz von Ospelt. Sich selbst schloss der neue FSV-Keeper dabei ein, das 0:1 hatte er durch einen Fehlpass eingeleitet, beim von Tim Weißmann abgefälschten Schuss von Filimon Gerezgiher war Ospelt indes chancenlos (11.). Und beim 0:2 (31.) legte er Simon Klostermann im Strafraum – der Rückpass zu ihm von Youngster Maxim Emmerling (18) war freilich zu schludrig. „Er ist noch jung, das wird ihm beim nächsten Mal nicht passieren“, sagte Ospelt. Souverän vom Punkt traf Joel Gerezgiher, einige Jahre trug der inzwischen 27-Jährige das Bornheimer Trikot. Auch das dritte Gegentor hatte der FSV durch fehlerhaftes Abwehrverhalten eingeleitet, Abdul Sankohs Schuss in den Winkel war jedenfalls sehenswert (54.).

Zwei Minuten davor hatte Oluwabori Falaye mit einem gleichfalls feinen Schuss noch für Hoffnung gesorgt. „Wir hatten das Momentum“, wollte Trainer Tim Görner nichts davon wissen, dass seine Spieler nach dem Anschlusstreffer zu schnell den Ausgleich erzwingen wollten – und dabei das Verteidigen vernachlässigten. Jedenfalls sorgte der FSV – wie schon zuvor – für zu wenig Torgefahr. „Es war ein verdienter Auswärtssieg für Freiberg. Es kam deutlich zu wenig von uns, wir waren auch verunsichert in unseren Aktionen“, resümierte Görner.

Dass gleich der erste Schuss der Schwaben im Tor landete, sei „in der aktuellen Situation der worst Case“ gewesen. Die Ausfallliste ist weiterhin lang beim FSV. Und sie hätte für die kommende Aufgabe am Freitag (19 Uhr) beim FC Homburg mit Jihad Boutakhrit angereichert werden können: In der Nachspielzeit vor der Pause attackierte der Stürmer nach Tackling von Neal Gibs seinen Gegenspieler, erhielt von Schiedsrichter Tobias Ewerhardy aber nur „Gelb“.

Hartes Programm

Sieben Pflichtspiele hat der FSV binnen 26 Tagen absolviert, dieses Programm hat gewiss Spuren und Narben hinterlassen. „Wir müssen uns erst mal erholen“, sagte Ospelt und riet zugleich: „Und jeder soll in den Spiegel schauen.“ Ein deutlicher Hinweis, dass alle ihren Anteil daran haben, dass es derzeit nicht läuft. Einen derartigen Negativlauf hatte der FSV in der vergangenen Saison nicht. Selbstvertrauen und Spielfluss, sagte Görner, müssten erst wieder gefunden werden.

Das Gegenbeispiel sind die Freiberger. Vor Beginn der englischen Woche waren sie mit einem Punkt Vorletzter – nun stehen sie im vorderen Mittelfeld. „Wir vom Trainerteam können da nur den Hut ziehen“, konnte Chefcoach Roland Seitz sein Glück kaum fassen, dreimal in Folge dreifach gepunktet zu haben.