Niklas Süle verlässt Nationalmannschaft vorzeitig

Baby im Anmarsch

Von Marius Epp schließen

Niklas Süle ist vom DFB-Tross abgereist, da er das zweite Kind mit seiner Partnerin erwartet. Doch eine Blitz-Rückkehr zum Frankreich-Spiel ist möglich.

Dortmund – Am Samstag gehörte Niklas Süle noch zu den Mitverantwortlichen für die DFB-Blamage gegen Japan – bei der Verarbeitung der Niederlage, die Hansi Flick seinen Bundestrainer-Job kostete, dürfte nun aber eine erfreuliche Nachricht aus dem Privaten helfen: Der BVB-Star erwartet sein zweites Kind.

Niklas Süle Geboren: 3. September 1995 (Alter 28 Jahre), Frankfurt am Main Verein: Borussia Dortmund Länderspiele: 46 Marktwert: 35 Millionen Euro

Niklas Süle reist von Nationalmannschaft ab – Kind im Anmarsch

Süle ist am Montag vorzeitig vom DFB-Tross abgereist und ins Krankenhaus nach Dortmund geeilt, weil seine Ehefrau Melissa das zweite gemeinsame Kind erwartet. Das Paar hat bereits einen dreijährigen Sohn. Am Samstag stand Süle in Wolfsburg noch in der Startelf.

Die Nationalmannschaft befindet sich nach der Freistellung von Hansi Flick endgültig im freien Fall. Bereits am Dienstag trifft die DFB-Elf auf Frankreich, ein Dreigestirn aus Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner wird das Team betreuen. Ein Nachfolger muss möglichst zügig her (die Kandidatenliste im Überblick).

+ Er darf sich auf sein zweites Kind freuen: Niklas Süle reist vom DFB ab. © IMAGO/Christian Schroedter

Krisengeschüttelter DFB trifft auf Frankreich – Blitz-Rückkehr von Süle?

Das Duell mit den Franzosen findet treffenderweise im Dortmunder Signal Iduna Park statt. Eine Blitz-Rückkehr von Süle ist daher nicht ausgeschlossen. Je nach Verlauf der Geburt könnte der Innenverteidiger also wieder zum Einsatz kommen, vorausgesetzt Völler hat Verwendung für ihn.

Im Kollektiv hatte die deutsche Defensive gegen Japan ein erschreckendes Bild abgegeben, lediglich Marc-André ter Stegen verhinderte mit seinen Paraden ein noch größeres Debakel. Selbes droht am Dienstagabend gegen die Equipe Tricolore, die sich fußballerisch derzeit – so ehrlich muss man sein – in anderen Sphären bewegt.

Neun Monate vor der Heim-EM: DFB sucht Flick-Nachfolger

Es sei denn, Völler und seinen Mitstreitern Wolf und Wagner gelingt neun Monate vor der Heim-EM 2024 eine wundersame Wende. Die Ressourcen des DFB werden sich aber schon jetzt voll und ganz auf die Suche nach einem Flick-Nachfolger konzentrieren. Und auf eine Einigung mit Flick bezüglich dessen Vertrags – schließlich ist der Badener nur freigestellt und steht nach wie vor auf der Gehaltsliste des klammen Verbands. (epp)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Christian Schroedter