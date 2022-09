Niklas Süle: Karriere, Titel, Privates – Was wir über den Nationalspieler wissen

Von: Andreas Apetz, Max Schäfer

Niklas Süle im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Pressefoto Baumann /Imago Images

Niklas Süle gehört zu den Säulen der deutschen Nationalmannschaft. Mit dem FC Bayern München gewann er 2020 das Triple. Sein Werdegang.

Dortmund – Niklas Süle ist ein deutscher Profifußballer, der aktuell für Borussia Dortmund spielt. Außerdem ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. Süle wird vorrangig in der Innenverteidigung, teilweise aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt. Im Verlauf seine Karriere spielte er neben dem BVB auch für die TSG Hoffenheim und den FC Bayern München. Obwohl seine Qualitäten unumstritten sind, steht Süle häufig in der Kritik wegen seines angeblichen Übergewichts.

Niklas Süle – Die Anfänge seiner Karriere bei Eintracht Frankfurt

Der in Frankfurt geborene Niklas Süle begann bei Rot-Weiß Walldorf mit dem Fußballspielen. Mit zehn Jahren verließ der Verteidiger dann seinen Jugendverein und schloss sich Eintracht Frankfurt an. Bei der Eintracht spielte Süle drei Jahre lang, ehe er im Sommer 2009 zum SV Darmstadt 98 wechselte.

Niklas Süle: Steckbrief

Name Niklas Süle Geburtsdatum 3. September 1995 Geburtsort Frankfurt am Main, Deutschland Sternzeichen Jungfrau Größe 1,95 Meter Gewicht 99 kg Vereine Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 98, TSG Hoffenheim, FC Bayern München, Borussia Dortmund

Sein Weg bei der TSG Hoffenheim

Nur ein halbes Jahr blieb Niklas Süle in Darmstadt, bis er zu Beginn des Jahres 2010 in die Nachwuchsabteilung der TSG 1899 Hoffenheim wechselte. Nach knapp zweieinhalb Jahren im Jugendbereich der TSG wurde Süle ab der Saison 2012/13 im Alter von nur 16 Jahren in die zweite Mannschaft Hoffenheims, die zu der Zeit in der Regionalliga Südwest spielte, berufen. Gleichzeitig durfte Süle zudem immer wieder auch mit der Bundesliga-Mannschaft der TSG trainieren.

Sein Debüt in der Bundesliga gab Niklas Süle mit 17 Jahren am 11. Mai 2013 im Spiel gegen den Hamburger SV. Zu Beginn der Saison 2013/14 wurde Süle dann fest in den Profikader von 1899 übernommen und sicherte sich schnell auch einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Als „echtes Juwel“ bezeichnete Hoffenheim-Manager Alexander den jungen Verteidiger im August 2015 auf transfermarkt.de. „In den vergangenen Monaten hat er [...] bewiesen, welch großartige Mentalität der Junge mit seinen 19 Jahren schon besitzt“, so Rosen.

Der Wechsel zum FC Bayern München

Trotz seines noch jungen Alters zeigte Süle von Beginn an starke Leistungen für die TSG Hoffenheim und entwickelte sich so mit der Zeit zu einem der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. Diese Leistungen weckten unter anderem das Interesse des FC Bayern München, der sich die Dienste des robusten Verteidigers im Sommer 2017 für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro sicherte. Bei dem deutschen Rekordmeister erhielt Süle einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Beim FC Bayern München war Süle von Beginn an als Stammspieler gesetzt. In der Saison 2017/18 bildete er gemeinsam mit Mats Hummels die Innenverteidigung der Münchener und vertrieb damit den Weltmeister Jérôme Boateng aus der Startelf. Auch in den folgenden Jahren gehörte Süle in der Regel stets zu der Stamm-Innenverteidigung des FCB. 2020 gelang Süle und dem FC Bayern unter Trainer Hansi Flick der Gewinn des Triples.

Süle zieht weiter zu Borussia Dortmund

Zum 01.07.2022 wechselte Süle ablösefrei zu Borussia Dortmund. Beim BVB unterschrieb der Abwehr-Hüne einen Vertrag bis 2026. Dort ringt Süle neben Mats Hummels und dem Neuzugang Nico Schlotterbeck um einen Platz in der Startelf. Nach einer Muskelverletzung hatte der ehemalige Münchner Startschwierigkeiten beim BVB und saß als Nummer Drei in der Innenverteidigung zunächst überwiegend auf der Bank.

Niklas Süle – Seine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft

Niklas Süle durchlief seit der U16 sämtliche Junioren-Nationalmannschaft Deutschlands. Am 31. August 2016 debütierte Süle unter dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw im Spiel gegen die Nationalauswahl Finnlands dann auch für die deutsche A-Nationalmannschaft. Mit dem DFB-Team nahm Süle an der WM 2018 teil und entwickelte sich mit der Zeit zu einer der Säulen der Mannschaft. Bei der EM 2021 gehörte er ebenfalls zum DFB-Kader.

2010 bis 2016: Süle durchläuft die Jugendmannschaften des DFB

31. August 2016: Süle debütiert für die deutsche Nationalmannschaft

CONFED-Cup 2017: Deutschland gewinnt das Turnier im Finale gegen Chile

WM 2018: Die DFB-Auswahl scheidet in der Gruppenphase aus

EM 2021: Deutschland erreicht das Achtelfinale und scheidet gegen England aus

Ob Süle auch bei der WM 2022 in Katar dabei sein wird, hängt vor allem von Bundestrainer Hansi Flick ab.

Niklas Süle: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2022 FC Bayern München Borussia Dortmund ablösefrei 01.07.2017 TSG Hoffenheim FC Bayern München 20 Millionen Euro 01.07.2013 TSG Hoffenheim II TSG Hoffenheim - 01.07.2012 TSG Hoffenheim Jugend TSG Hoffenheim II - 01.01.2010 SV Darmstadt Jugend TSG Hoffenheim Jugend ablösefrei 01.07.2009 Eintracht Frankfurt Jugend SV Darmstadt Jugend ablösefrei

Niklas Süle: Seine Titel und Erfolge

Titel Jahr CONFED-Cupsieger 2017 Olympische Silbermedaille (U23) 2016 U17-Vize-Europameister 2012 FIFA-Klub-Weltmeister 2020 Champions-Leaguesieger 2020 UEFA-Supercupsieger 2020 Deutscher Meister 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 DFB-Pokalsieger 2019, 2020 DFL-Supercupsieger 2017, 2018, 2020, 2021

Hat Niklas Süle Übergewicht?

Immer wieder tauchen Gerüchte darüber auf, dass Niklas Süle übergewichtig sei. Allerdings erklärte der Innenverteidiger bereits mehrfach, dass diese Behauptungen nicht richtig sind. Der bullige, robuste Verteidiger hat tatsächlich für seine Größe von 1,95 Metern und die körperlich fordernde, zweikampfintensive Innenverteidigerposition Idealgewicht. Süle weiß seinen Körper in Zweikämpfen einzusetzen und lässt so manche Gegenspieler abprallen.

Süle gab jedoch selbst schon zu, „in Sachen Ernährung nicht immer der allerbeste Vorzeigeprofi“ sei, berichtet die Abendzeitung München. Mehreren Medienberichten zufolge soll DFB-Trainer Hansi Flick Süle im November 2020 zunächst aufgrund von Fitness- und Gewichtsproblemen bei der Nominierung des Nationalkaders nicht berücksichtigt haben.

Niklas Süle: Freundin, Famlilie und Privates

Wie viele seiner Profikollegen hält Niklas Süle sein Privatleben von der Öffentlichkeit eher fern. Sein Beziehungsstatus ist dennoch bekannt. Niklas Süle ist an seine Freundin Melissa Halter vergeben. Öffentliche Auftritte der beiden gab es bislang nur beim jährlichen Besuch der FCB-Stars auf dem Münchner Oktoberfest.

Im Jahr 2020 verkündete Süle überraschend, dass er und seine Freundin Eltern geworden sind. Das Geburtsdatum oder der Name des gemeinsamen Sohnes von Süle und Halter ist nicht bekannt. (ms/aa)