Niederlande gegen Deutschland: Hier sehen Sie das Länderspiel live im TV und im Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Die DFB-Auswahl trifft in einem Testspiel auf die Niederlande. © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Die DFB-Auswahl trifft in einem Testspiel auf die Niederlande. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Amsterdam - Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites Spiel des Jahres in Amsterdam gegen die Niederlande. Das wird der bislang stärkste Gegner seit Bundestrainer Hansi Flick das Amt von Vorgänger Jogi Löw übernommen hatte nach der EM 2021. In allen bisherigen Partien unter Flick ging die DFB-Auswahl als Sieger vom Platz, so auch beim ersten Testspiel 2022 gegen Israel.

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, sagte Flick nach der Partie gegen Israel. Mit den Niederlanden kommt nun ein anderes Kaliber auf die DFB-Auswahl zu. „Es ist eine Mannschaft, die enorme Qualität hat und für uns ein Gradmesser ist“, so der Bundestrainer über den kommenden Gegner. Zuletzt siegte „Oranje“ 4:2 gegen ein starkes Dänemark und stellte ihre derzeitige Top-Form unter Beweis. „Wir tun gut daran, das Israel-Spiel nochmal auf uns wirken zu lassen. Danach werden wir versuchen, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie ein gutes, erfolgreiches Spiel machen kann“, lautet Flicks Marschroute.

Niederlande gegen Deutschland: Schwerer Test für DFB-Auswahl

Im Duell mit den Niederlanden wird es höchstwahrscheinlich eine veränderte DFB-Auswahl geben. Thomas Müller und Leroy Sane, beide eingewechselt gegen Israel, rutschen in die Startelf und sollen gemeinsam mit Kai Havertz und Timo Werner für offensive Akzente sorgen. Wieder in der Anfangsformation stehen werden auch Torhüter Manuel Neuer und Innenverteidiger Antonio Rüdiger, die in der letzten Partie geschont wurden.

Ob Rüdiger für Jonathan Tah oder Nico Schlotterbeck in die DFB-Elf rutscht, ist noch unklar. Der Freiburger leistete sich in der Nachspielzeit eine Unkonzentriertheit und verursachte einen Elfmeter, den Kevin Trapp aber hielt. Eine Situation, die seine sonst starke Leistung schmälert. Der Bundestrainer kritisierte Schlotterbeck deutlich: „Die letzte Aktion ist hoffentlich für ihn eine gute Lehre. Bei einer Weltmeisterschaft kann so ein Ding in der 90. Minute tödlich sein.“

Das Testspiel zwischen der Niederlande und der DFB-Auswahl steigt am Dienstag, 29.03.2022, um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Niederlande gegen Deutschland: Länderspiel live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt die Partie zwischen dem DFB-Team und der Niederlande live und in voller Länge.

um 20.15 Uhr, ist um 20.45 Uhr. Darüber hinaus kann das Spiel auch live im Stream der ARD verfolgt werden.