WM 2022: Polen gegen Saudi-Arabien jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

In der Gruppe C kommt es zum Duell Polen gegen Saudi-Arabien © IMAGO/Mutsu Kawamori

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe C Polen und Saudi-Arabien aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Am 2. Spieltag der WM kommt es in der Gruppe C zum Duell Polen gegen Saudi-Arabien. Die Mannschaft von Robert Lewandowski musste sich zum Auftakt mit einem Remis gegen Mexiko zufriedengeben, weil der Tor-Torjäger mit einem Elfmeter scheiterte. Am Ende blieb es beim 0:0. Der Druck vor dem zweiten Match wird dadurch aber größer, weil ein Sieg hermuss, um die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales zu erhöhen.

WM 2022: Polen gegen Saudi-Arabien unter Druck

Saudi-Arabien schaffte am 1. Spieltag der WM die bislang größte Sensation des gesamten Turniers. Gegen die als Mitfavorit angereisten Argentinier gab es einen umjubelten 2:1-Sieg - trotz Rückstand zur Pause. Die Mannschaft von Trainer Hervé Renard wuchs nach dem Seitenwechsel über sich hinaus, drehte das Spiel mit einem Doppelschlag und hielt anschließend Stand gegen anlaufende Argentinier.

Trotz des Drucks ist man bei Polen gelassen vor dem Match gegen Saudi-Arabien. „Wir fühlen uns gut nach dem Spiel gegen Mexiko. Wir wissen, was wir besser tun können und müssen, aber auch, was wir gut gemacht haben. Wir sind total ruhig“, sagte Trainer Michniewicz auf einer Pressekonferenz. Der Fehlschuss von Lewandwoski soll übrigens nicht daran ändern, dass er Elfmeterschütze der Polen ist. „Robert ist weiterhin die Nummer 1. Er trifft die Entscheidung, ob er schießt oder es jemand anderem überlässt“, bestätigte sein Coach.

Anpfiff des Spiels zwischen Polen und Saudi-Arabien bei der WM 2022 ist am Samstag, 26. November 2022, um 14.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Polen gegen Saudi-Arabien live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Polen und Saudi-Arabien am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV der ARD übertragen.

am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 13.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr

WM 2021: Polen gegen Saudi-Arabien im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Polen und Saudi-Arabien am Samstag (26.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste" angeschaut werden.

am Samstag (26.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. „Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Polen gegen Saudi-Arabien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Polen und Saudi-Arabien am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 14.00 Uhr .

. Um 13.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Polen gegen Saudi-Arabien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Polen und Saudi-Arabien am Samstag, 26.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Samstag, 26.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Polen gegen Saudi-Arabien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

