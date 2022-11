WM 2022: Das bedeutet die Japan-Niederlage gegen Costa Rica für Deutschland

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM in Katar verliert Japan gegen Costa Rica. © IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Bei der WM 2022 verliert in der Gruppe E Japan gegen Costa Rica. Das Ergebnis hat große Auswirkungen auf die deutschen Chancen.

Update vom Sonntag, 27. November, 12.54 Uhr: Völlig überraschend hat Japan bei der WM 2022 in Katar gegen Costa Rica verloren. Am Ende hieß es 0:1 aus Sicht der Asiaten, die damit die Chance verpassten, einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen. Durch die Niederlage Japans kann die deutsche Nationalmannschaft nach dem zweiten Spieltag noch nicht ausscheiden. Selbst bei einer Pleite gegen Spanien hätte die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick noch Chancen auf die K.o.-Phase - Hat es aber am letzten Spieltag nicht in der eigenen Hand und wäre auf spanische Schützenhilfe angewiesen.

Erstmeldung: Katar - Japan hat mit dem Sieg über Deutschland für eine der bislang größten Überraschungen bei der WM in Katar gesorgt. Mit einem Erfolg über Costa Rica wäre das Achtelfinale zum Greifen nahe. „Wir sind in einer guten Ausgangslage. Aber wir haben erst ein Spiel hinter uns und drei Punkte werden nicht genug sein, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren“, sagte Kapitän Maya Yoshida vom FC Schalke 04 in Doha.

WM 2022: Japan gegen Costa Rica gefordert

„Der Sieg gegen Deutschland garantiert uns gegen Costa Rica gar nichts. Wir müssen anders spielen. Falls nicht, werden wir nicht gewinnen“, sagte Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu vor der Partie. Dieses Mal sind die Vorzeichen anders als am ersten Spieltag gegen Deutschland, denn gegen Costa Rica geht Japan als Favorit ins Spiel. „Wir wollen diese Situation jetzt für uns nutzen. Wir wissen, dass wir jetzt im Rampenlicht stehen“, so Abwehrspieler Yoshida.

Costa Rica, das gegen Spanien ein 0:7-Debakel erlebte, blickt nach vorne. „Wir wollen gewinnen, dann können wir weiterkommen. Jeder Spieler ist sich darüber im Klaren, welche Fehler wir gemacht haben“, sagte Trainer Luis Fernando Suarez. Bei einem Sieg hätte man definitiv noch eine Chance am letzten Spieltag das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen.

Anpfiff des Spiels zwischen Japan und Costa Rica bei der WM 2022 ist am Sonntag, 27. November 2022, um 11.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Japan gegen Costa Rica live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen den apan und Costa Rica am Sonntag, 27.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Sonntag, 27.11.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 10.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 11:00 Uhr

WM 2021: Japan gegen Costa Rica im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen apan und Costa Rica am Sonntag (27.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Sonntag (27.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Japan gegen Costa Rica live bei Magenta TV

Die Partie zwischen apan und Costa Rica am Sonntag, 27.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Sonntag, 27.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 11 Uhr .

. Um 10.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Japan gegen Costa Rica im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Japan und Costa Rica am Sonntag, 27.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Sonntag, 27.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Japan gegen Costa Rica dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)