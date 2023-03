VfL Wolfsburg gegen Union Berlin: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Der VfL Wolfsburg muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin ran. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Wolfsburg - Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg Union Berlin zu Gast. „Wölfe“-Trainer Niko Kovac gibt auf der Pressekonferenz ein Update zum Personal für die Partie gegen die Hauptstädter: „Max fehlt leider gelbgesperrt. Maxence ist auf dem Weg der Besserung, wir gehen davon aus, dass er beim Abschlusstraining morgen dabei sein wird. Kilian trainiert auch wieder mit der Mannschaft, einzig Bartol ist verletzt - also fast volle Kapelle.“

Der Ausfall von Kapitän Maximilian Arnold trifft die Gastgeber schwer. „Es ist in der Bundesliga so, dass man nach fünf Gelben Karten einmal pausieren muss – das ist jetzt passiert. Das ist ein Verlust, aber ich glaube, dass wir diesen kompensieren werden, weil derjenige, der für Max aufläuft, sein Bestes geben wird. Daher bin ich davon überzeugt, dass er genauso gut wie Max spielen wird“, so Kovac weiter.

Union Berlin ist beim VfL Wolfsburg zu Gast. © IMAGO/Michael Taeger

VfL Wolfsburg gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

Niko Kovac äußerte sich bei der Gelegenheit auch über die allgemein Kartenstatistik seiner Mannschaft in er laufenden Bundesligasaison: „Wenn man sich unsere Statistik anschaut, bewegen wir uns im Mittelfeld. Körperkontakt gehört zum Fußball dazu, wenn es dann eine Gelbe Karte gibt, wird man denjenigen ersetzen. Man darf nicht ins Spiel gehen und denken, keine Gelbe Karte zu bekommen. Man muss immer einhundert Prozent geben.“

Union Berlin wird es nicht einfach haben, in Wolfsburg zu punkten, denn der Mannschaft steckt mit Sicherheit noch das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise, das 3:3 endete. Es ist gut möglich, dass Trainer Urs Fischer in der Startelf rotieren und einigen Spielern eine Pause geben wird. Für die Berliner geht es nach dem Wolfsburg-Match direkt weiter mit der nächsten englischen Woche, denn das Rückspiel gegen den belgischen Klub steht an.

Die Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen steigt am Samstag, 11. März 2023, um 19.30 Uhr in Wolfsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Wolfsburg gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Union Berlin wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Wolfsburg gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Union Berlin im Live-Stream übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Union Berlin im Live-Stream übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Samstag, 11. März 2023, um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

