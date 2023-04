VfL Wolfsburg gegen Mainz 05: Bundesliga live im TV und Stream

Der VfL Wolfsburg empfängt am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga Mainz 05. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Wolfsburg - Es wird spannend in der Fußball-Bundesliga, denn der 30. Spieltag steht an und für viele Vereine geht es in den letzten Partien der Saison noch um sehr viel. Das Spiel VfL Wolfsburg gegen den FSV Mainz 05 ist ein Duell um die internationalen Plätze. Beide Klubs haben berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im Europapokal in der nächsten Saison. Beim Erreichen des Ziels würde ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten helfen.

„Wir arbeiten ganz normal weiter. Das ist nicht davon beeinflusst, ob wir 10 Spiele in Folge gewinnen oder verlieren. Die Herangehensweise bleibt gleich“, sagte Mainz-Coach Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor der Partie beim VfL Wolfsburg und lobt die eigene Bank in den höchsten Tönen: „Ohne unsere Auswechselspieler hätten wir das Spiel gegen Bayern nicht gedreht. Wir haben eine gute Qualität im Kader und brauchen jeden Spieler.“

VfL Wolfsburg gegen Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

Der Trainer des FSV Mainz 05 glaubt an ein enges Match in der Autostadt, bei dem es am Ende auf die Tagesform ankommen wird. „Beide Mannschaften sind in einer guten Verfassung. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es ein sehr enges Spiel wird“, so Svensson.

„Mit dem Spiel am Sonntag können wir uns noch im Rennen halten. Mit einer Niederlage würde das sicherlich sehr viel schwieriger. Von daher wissen wir um die Bedeutung dieses Spiels und auch um die Qualität des Gegners“, zeigt sich Wolfsburg-Trainer Niko Kovac motiviert.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 steigt am Sonntag, 30. April 2023, um 17.30 Uhr in Wolfsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Wolfsburg gegen Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Wolfsburg gegen Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 30. April 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

