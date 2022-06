VfB Oldenburg gegen BFC Dynamo: Die Relegation zur 3. Liga 2022 live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Großer Jubel beim VfB Oldenburg. Mit dem 2:0-Sieg im Hinspiel ist der Verein der 3. Liga ganz nah gekommen. © Rojahn / Imago Images

Der VfB Oldenburg ist mit dem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen BFC Dynamo der 3. Liga sehr nah gekommen. So sehen Sie das Rückspiel live im TV und Live-Stream.

Oldenburg – Der Meister der Regionalliga Nord, VfB Oldenburg, hat im Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die 3. Liga gegen den BFC Dynamo, Meister Regionalliga Nordost, alle Trümpfe in der Hand. Denn die Oldenburger gewannen das Hinspiel am vergangenen Samstag (28.05.2022) mit 2:0. Mit einer guten Performance im heimischen Stadion kann der VfB nun alles klar machen.

Das vierte Jahr in Folge gibt es neben drei direkten Aufsteigern einen weiteren, der durch die Aufstiegsspiele ermittelt wird. Der SV Elversberg (Meister Südwest), Rot-Weiss Essen (Meister West) und die SpVgg Bayreuth (Meister Bayern) stehen schon als Aufsteiger fest, der VfB Oldenburg und der BFC Dynamo spielen den vierten Verein aus, der in die 3. Liga aufsteigen darf.

Relegation zur 3. Liga: VfB Oldenburg nach Hinspiel im Vorteil

Im Hinspiel präsentierte dich der VfB Oldenburg zunächst hunriger und konnte in der 27. Minute in Führung gehen. In der zweiten Hälfte drehte der BFC Dynamo dann auf und hatte lange gute Chancen auf den Ausgleich. In der 78. Minute schockte der VfB die Gastgeber dann jedoch erneut und erzielte das 0:2, was auch den Endstand bedeutete.

„Ich hatte die größte Chance zum Ausgleich, muss den Ball natürlich reinmachen. Dann kriegen wir noch durch einen Fehler von uns das 0:2, das ist natürlich sehr ärgerlich. Jetzt hat uns, glaube ich, jeder abgeschrieben. Jetzt müssen wir uns die Woche fokussieren, alles aufarbeiten mit Videoanalyse - und dann hoffentlich in Oldenburg das Unmögliche möglich machen“, sagte Angreifer Chrsitian Beck nach dem Hinspiel bei Magenta Sport.

Das Relegations-Rückspiel zur 3. Liga findet am Samstag, 04. Juni 2022, ab 14 Uhr in Oldenburg statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

VfB Oldenburg gegen BFC Dynamo: Relegation zur 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Sender Magena Sport überträgt die Partie zwischen dem VfB Oldenburg und dem BFC Dynamo am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im TV.

überträgt die Partie zwischen dem am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im TV. Los geht es um 13.45 Uhr mit den Vorberichten , um 14 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um 14 Uhr ertönt der Anpfiff. Moderiert werden die Vorberichte von Thomas Wagner

von Thomas Wagner Mike Münkel kommentiert das Relegationsspiel zur 3. Liga zwischen dem VfB Oldenburg und dem BFC Dynamo.

VfB Oldenburg gegen BFC Dynamo: Relegation zur 3. Liga live bei NDR und RBB

Der öffentlich-rechtliche Sender NDR überträgt das Relegationsspiel zwischen dem VfB Oldenburg und BFC Dynamo am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im TV.

überträgt das zwischen dem am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im TV. Die Übertragung beginnt mit Anpfiff um 14 Uhr.

mit Anpfiff um 14 Uhr. Auch der öffentlich-rechtliche Sender RBB überträgt die Partie live und in voller Länge im TV.

überträgt die Partie live und in voller Länge im TV. Los geht es hier ebenfalls um 14 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Matthias Cammann.

VfB Oldenburg gegen BFC Dynamo: Relegation zur 3. Liga im Live-Stream von NDR und RBB

Der öffentlich-rechtliche Sender NDR zeigt das Relegationsspiel zwischen dem VfB Oldenburg und BFC Dynamo am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das Relegationsspiel zwischen dem VfB Oldenburg und BFC Dynamo am Samstag, 04.06.2022, Der Live-Stream ist über die NDR-Mediathek frei zugänglich.

frei zugänglich. Auch der öffentlich-rechtliche Sender RBB überträgt die Partie zwischen dem VfB Oldenburg und BFC Dynamo live im Internet.

überträgt die Partie zwischen dem VfB Oldenburg und BFC Dynamo Den kostenlosen Live-Stream erreichen Sie über die RBB-Mediathek.