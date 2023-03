Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise: Europa League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Union Berlin empfängt in der Europa League Union Saint-Gilloise. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Berlin - Das Achtelfinale in der Europa League steht an und Union Berlin bekommt es mit Union Saint-Gilloise zu tun. Die Hauptstädter qualifizierten durch einen Erfolg im Duell mit Ajax Amsterdam für die Runde der letzten 16 Teams, die Belgier durch den den Gruppensieg in der Gruppenphase, die Union Saint-Gilloise vor Union Berlin beendete. In den Spielen der Gruppenphase zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise gab es zwei 1:0-Auswärtssiege.

Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise: Wer gewinnt das Hinspiel?

Union Berlin spielt eine starke Saison und befindet sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Urs Meier hat die Möglichkeit, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren und ist sogar mitten im Kampf um die Champions League-Plätze. Zuletzt gab es aber in drei Spielen keinen Sieg. Neben den beiden torlosen Remis gegen den FC Schalke 04 und den 1: FC Köln, verloren die „Eisernen“ beim FC Bayern München.

Union Berlin will ins Viertelfinale der Europa League. © IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Der belgische Klub Union Saint-Gilloise steht in der heimischen Liga auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Besser ist nur der RSC Genk, der mit acht Punkten Vorsprung Spitzenreiter ist. Nach 28. Spieltagen ist Union Saint-Gilloise auf dem Weg, sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. In der Vorrunde der Europa League gewannen die Belgier souverän die Gruppe mit Union Berlin und zogen dadurch ins Achtelfinale des Wettbewerbs ein.

Die Europa League-Partie zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise steigt am Donnerstag, 9. März 2023, um 18.45 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise am Donnerstag, 09.03.2023 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise am Donnerstag, 09.03.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)