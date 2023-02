SV Sandhausen gegen SC Freiburg: DFB-Pokal jetzt live im TV und Stream

Der SC Freiburg trifft im DFB-Pokal auf den SV Sandhausen. © IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der SV Sandhausen den SC Freiburg: So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Sandhausen - Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg. Die Gäste aus dem Breisgau gehen als Favorit in die Partie, der Zweitligist will den Erstligisten auf heimischen Platz ärgern und aus dem Wettbewerb werfen. „Wir freuen uns auf das Achtelfinale morgen Abend gegen den SC Freiburg. Das ist eine schöne, aber auch schwierige Aufgabe und der wollen wir uns stellen“, sagte Sandhausen-Trainer Alois Schwarz vor der Partie im Pokal-Achtelfinale.

SV Sandhausen gegen SC Freiburg: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Schwarz und Freiburg-Coach Christian Streich haben eine gemeinsame Vergangenheit, wie der SVS-Trainer sagte: „Christian Streich und ich kennen uns noch aus der Zeit bei den Stuttgarter Kickers. Wir haben eine kollegiale Umgehensweise, er ist ein toller Trainer. In der Zeit nach Nürnberg habe ich auch bei ihm hospitiert.“ Der Sandhausen-Trainer kennt neben Streich auch zwei Spieler der Gäste noch sehr gut: „Lukas Kübler hat hier einen super Schritt gemacht und Lucas Höler habe ich damals noch von Mainz 05 II verpflichtet. Die beiden haben in Freiburg eine gute Entwicklung gemacht.“

Der Zweitligist nimmt den Kampf gegen den Favoriten an. „Wir sind der klare Außenseiter, aber es ist nur ein Spiel und im Pokal kann nun mal alles passieren. Wir müssen tüchtig und fleißig sein und unsere individuellen Fehler abstellen. Das Matchglück müssen wir uns erarbeiten“, so Schwarz. Ein gutes Omen ist übrigens das letzte Duell zwischen Sandhausen und Freiburg. In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals in der Saison 2016/17 siegte Sandhause nach Elfmeterschießen im Breisgau und zog ins Achtelfinale ein.

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg findet am Dienstag, 7. Februar 2023, in Sandhausen statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SV Sandhausen gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

SV Sandhausen gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SV Sandhausen gegen den SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Sandhausen startet am Dienstag, 7. Februar 2023, um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.



SV Sandhausen gegen SC Freiburg: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

