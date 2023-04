SV Darmstadt 98 gegen SC Paderborn: 2. Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der SV Darmstadt 98 empfängt am 27. Spieltag der 2. Bundesliga den SC Paderborn. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 ist auf dem besten Wege den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Vor dem 27. Spieltag der 2. Bundesliga sind die Hessen souveräner Tabellenführer und wollen gegen den SC Paderborn den nächsten Sieg landen. Leicht werden es die Ostwestfalen dem Spitzenreiter aber nicht machen, denn Paderborn selbst hat zumindest noch kleine Chancen auf den Relegationsplatz.

„Wir haben vor jedem Gegner Respekt, so auch vor Paderborn. Sie erspielen sich die meisten Großchancen der Liga. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Im Hinspiel waren wir extrem damit beschäftigt, Zugriff zu finden. Da war es taktisch eine Menge Arbeit“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht auf. der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Paderborn.

Darmstadt 98 gegen SC Paderborn: Wer holt sich den Sieg?

„Ich war so in meinem Tunnel, dass ich nicht mal wusste, dass Ostern ansteht. Es tut mir daher auch leid, dass wir hier am Karfreitag zusammenkommen. Daher wusste ich auch gar nicht, wer am Samstag spielt“, sagte Lieberknecht auf die Frage, ob er das Spiel des HSV oder das von Heidenheim guckt.

Der SV Darmstadt 98 trifft in der 2. Bundesliga auf den SC Paderborn. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Lob gab es für seine Mannschaft: „Es war nicht alltäglich, wie die Mannschaft die Ausfälle ohne zu jammern kompensiert hat. Dass die Jungs wieder zurückkehren, wird uns für die kommenden Aufgaben massiv helfen.“ Wer von den Rückkehrern spielen wird, steht noch nicht fest: „Die Jungs, die wieder zurückgekehrt sind, sind alt genug, um mir morgen eine faire Rückmeldung zu geben, wie sie ihren Zustand einschätzen. Wir werden die Entscheidung dann gemeinsam treffen, ob es für Sonntag reicht.“

Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Darmstadt 98 und dem SC Paderborn findet am Sonntag, 9. April 2023, in Darmstadt statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Darmstadt 98 gegen SC Paderborn: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem SC Paderborn wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Darmstadt 98 gegen SC Paderborn: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Darmstadt 98 gegen SC Paderborn wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Sonntag, 9. April 2023 , um 13 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

