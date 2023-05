SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Darmstadt 98 den FC St. Pauli. So sehen Sie die Partie heute im TV und im Stream.

Darmstadt - Die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga biegt auf die Zielgrade ein und am 31. Spieltag könnten bereits die ersten Entscheidungen fallen. Der SV Darmstadt 98 könnte, wenn die Konkurrenz mitspielt, bei einem Sieg gegen den FC St. Pauli in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Doch selbst wenn es an diesem Spieltag noch nicht gelingen sollte, wäre ein Erfolg ein riesiger Schritt in Richtung Aufstieg.

„Wir sind in dieser Woche von den Abläufen gleich geblieben. Gerade in der Einheit gestern war richtig guter Zug drin. Natürlich ist es ganz normal, dass die Spannung steigt – bei den Fans und auch bei uns. Es gibt kein geileres Spiel als das morgen Abend“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Freitag (5. Mai).

SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli: Wer holt sich den Sieg?

„St. Pauli ist mit 33 Punkten die beste Rückrundenmannschaft. Sie haben sich wahnsinnig entwickelt und haben eine Chance, nochmal oben anzugreifen. Daher ist es eine herausfordernde Aufgabe für uns, das macht den Spieltag aber auch so reizvoll“, so der „Lilien“-Coach weiter.

Der SV Darmstadt 98 empfängt den FC St. Pauli. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Lieberknecht zeigt Vorfreude auf die Partie gegen die Hamburger: „Wir sind in dieser Woche von den Abläufen gleich geblieben. Gerade in der Einheit gestern war richtig guter Zug drin. Natürlich ist es ganz normal, dass die Spannung steigt – bei den Fans und auch bei uns. Es gibt kein geileres Spiel als das morgen Abend.“

Das Spiel des 31. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli findet am Samstag, 6. Mai 2023, in Darmstadt statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 29. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Darmstadt startet am Samstag, 6. Mai 2023 , um 20 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Darmstadt 98 gegen KSC ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)